Первый рейс двухэтажной Шкоды: загруженность была минимальной

Скоростной двухэтажный поезд Шкода совершил два первых рейса Харьков-Киев и Киев-Харьков, однако пассажиры не торопились раскупать билеты на комфортабельный поезд, передает replyua.net со ссылкой на Укринформ. На рейс Харьков-Киев удалось продать только 34 процента билетов, а на рейс Киев-Харьков – 62 процента билетов.
В пятницу двухэтажный Шкода совершил рейс от Харькова до Киева и обратно – сначала с железнодорожного вокзала Харькова он отправился в Киев в 8 часов 47 минут, обратно из Киева состав отправился в 15 часов 41 минуту и прибыл в Харьков в 20 часов 16 минут. Напомним, что ранее в Укрзализныци сообщили о том, что два скоростных поезда, долго время стоявшие в депо, снова начнут курсировать между украинскими городами.
В настоящий момент по маршруту Киев-Харьков и обратно курсируют три пары скоростных составов Интерсити. Новый состав будет курсировать между двумя городами 21,22, 26, 27 октября, а также 1 и 2 ноября. Из Харькова отправление в 8.47, а из Киева – в 15.41. Поезд делает остановки в Миргороде, Полтаве, временно Интерсити не будет делать остановку в Дарнице.
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