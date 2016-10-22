Підроблені банківські картки або як Київ "фінансував" терористів - СБУ

Представники Служби безпеки України в Києві заблокували схему отримання готівки з банківських карток мешканців підконтрольної бойовикам Луганщини. Слідство встановило, що організатори незаконного бізнесу слали до Києва свою спеціальну людину, яка налагодила виробництво дублікатів банківських карток. Про це сьогодні, 22-го жовтня, пише прес-служба СБУ, передає replyua.net.
На території Луганської області зловмисники організували прийом замовлень у місцевих мешканців для зняття готівки з їхніх платіжних карток під деякий відсоток готівки на підконтрольній Україні території. За ведення своєї справи «бізнесмени» платили «податки» до так званій владі «ЛНР». Далі ці кошти йшли на забезпечення діяльності терористів.
Схема роботи доволі проста: зловмисники пересилають своєму спільнику в Києві всю необхідну інформацію банківських карток, де він в свою чергу має спеціальне обладнання та виготовляє копії справжніх карт. Далі ще простіше: посібник йшов до банкоматів, знімав гроші та передавав їх платіжним системам, які здійснюють незаконні переведення до тимчасово окупованих територій України. Фінішна пряма: кошти переводяться і отримуються безпосередньо зловмисниками «ЛНР».
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