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Анна Гопко: Нидерланды включают режим «тормоза», перекладывая ответственность на Брюссель

Анна Гопко: Нидерланды включают режим «тормоза», перекладывая ответственность на Брюссель
Как передает replyua.net, после берлинского саммита руководителей стран-участниц «нормандского формата» президент Украины Петр Порошенко провел ряд встреч в Бельгии и в Нидерландах. Переговоры с высшими должностными лицами ЕС, руководителями стран-членов ЕС касались евроинтеграции Украины, безвизового режима. Относительно «безвиза» с ЕС до сих пор много вопросов и нет четкого ответа, когда украинцы смогут беспрепятственно пересекать границу с ЕС. Ситуацию в эфире Радио Свобода прокомментировала Народный депутат Украины Анна Гопко.

«Ситуация, я буду говорить откровенно, очень сложная. Потому, что голландский парламент, их правительство и премьер-министр сейчас в такой ситуации, когда друг на друга перекладывают ответственность. И нет на самом деле ответственного и за будущее страны в ЕС, и перед нами также. Потому что мы знаем также, что в Голландии будут выборы в марте. И они четко понимают, что этот вопрос не очень популярен, и на нем не заработаешь дополнительно баллов, а, возможно, даже и потеряешь», – отметила Анна Гопко.

По ее словам, на этой неделе, украинский парламент сделал обращение к странам-членам ЕС, в Нидерланды с просьбой завершить процесс ратификации соглашения. Также наша община, диаспора, Всемирный конгресс украинский уже также сделали обращение для того, чтобы ускорить процесс, для того, чтобы Нидерланды наконец-то перестали переводить ответственность на Брюссель. Потому что на самом деле они заварили, скажем, этот сложный процесс и сейчас пытаются избежать ответственности.


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