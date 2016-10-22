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Самые востребованные профессии на рынке труда в Украине

Самые востребованные профессии на рынке труда в Украине
Самой востребованной профессией в Украине по-прежнему считается продавец-консультант, при этом, даже при наличии открытых вакансий, официально в Украине зарегистрировано 1,7 миллионов безработных и уровень безработицы в стране достиг почти десяти процентов. Как информирует replyua.net со ссылкой на rabota.ua, также появляется много вакансий для поваров.

По словам Татьяны Пашкиной, эксперта портала, после продавцов вторыми по популярности сейчас идут торговые представители, а также водители. Сейчас, отметила эксперт, на рынке труда в 4.5 раза увеличилось количество вакансий для поваров, и это связано с тем, что многие супермаркеты открывают собственную кулинарию, поэтому туда требуются продавцы и повара. Зарплату обещают более-менее приличную – 5-7 тысяч гривен.

Однако повара явно недополучают, если, к примеру, сравнивать с официантами. Оклады примерно одинаковые, но официант остается в плюсе, поскольку получает чаевые, поэтому и желающих пойти работать поваром сейчас немного. Возьмут даже без опыта, отмечает Пашкина, но первое время будут платить еще меньше.

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