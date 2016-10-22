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Сванидзе: романтический герой Моторола

Сванидзе: романтический герой Моторола
В России образ боевика Моторолы стал «романтическим», и это было сделано для того, чтобы создать «имидж» войне, развязанной РФ на Донбассе. Как передает replyua.net об этом Николай Сванидзе, российский журналист, заявил в эфире Эха Москвы. По его словам, Арсений Павлов даже не украинец, и он являлся гражданином России, воевавшим с украинцами на Донбассе, то есть он участвовал в боевых действиях на территории другой страны, и у Павлова имеется и след в Абхазии, где он также успел себя проявить.

«Павлов был обычным наемником, являющимся таковым по зову сердца, но никак не патриотом. Моторола из тех, кто идет воевать только исключительно ради денег, и другой вопрос заключается в том, где этим людям нравится воевать. В Абхазии, в Эфиопии, на Донбассе – неважно где, ведь под любую страну можно подобрать красивые эпитеты, сделать четкие установки для многомиллионной публики. Бывают те, кто воюет за бабки, и те, кто является идейным борцом за свободу. Таких людей всегда много во время гражданской войны», подчеркивает российский журналист.

По мнению Сванидзе, идет странная гибридная война с Украиной, и Моторолу превозносят до небес, поскольку он воевал за «русский мир», в другом случае кто еще может быть героем, кроме Моторолы? Властям РФ приходится добавлять романтики в эту войну, и делать героев из моторол, считает журналист. «Романтизация одного человека. Из нее делают героя, устанавливают памятники, устраивают салюты, но отдельной историей является причина смерти Павлова, однако ее уже никто не рассматривает. По умолчанию в РФ будут считать, что убийство совершили украинцы. Однако возможны и две другие версии – политические и финансовые, ведь Моторолу мог убить кто-то из своих. За любым из полевых командиров на Донбассе тянется финансовый след, и любой мог быть на месте Моторолы», уверен Сванидзе.

Он не исключил и того, что Павлова убили российские спецслужбы. «Спецслужбы будут защищать поляну, поскольку полевые командиры очень мешают. Эти люди никогда не будут управляемыми, поэтому в РФ хотят систематизировать ситуацию. Три варианта, и все они допустимые. Но, вероятнее всего, мы никогда не узнаем, кто действительно убил Павлова», уверен журналист.

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