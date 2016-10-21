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Українським аптекам і лікарням заборонили використовувати три медпрепарати

Українським аптекам і лікарням заборонили використовувати три медпрепарати
Як інформує replyua.net, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ввела тимчасову заборону на продаж певних серій відразу трьох препаратів.

Під заборону потрапила серія 308714 антибіотика офлоксин 200 (таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг № 10 у блістерах) виробництва чеської компанії «Зентівка». Антибіотик призначають при захворюваннях нижніх дихальних шляхів, інфекційно-запальних ураженнях ЛОР-органів (крім ангіни), інфекційних захворюваннях органів черевної порожнини, малого таза і нирок, а також при інфекціях і сальмонельозі.

Це не означає, що офлоксин не можна продавати в Україні. Заборона стосується зазначеної серії препарату і введена «через невідповідність вимогам аналітичної нормативної документації до реєстраційного свідоцтва за показниками «Опис» і «Однорідність маси розділених частин таблеток», йдеться в повідомленні Держлікслужби.

У той же день введена тимчасова заборона на серію 10160087 індійського препарату від бактеріального стоматиту «Кандид» (одновідсотковий розчин для ротової порожнини по 15 мл у флаконах з пробкою-крапельницею) виробництва компанії «Гленмарк Фармасьютикалз Лтд» через невідповідність вимогам аналітичної нормативної документації і реєстраційного свідоцтва.

Повністю заборонена серія 15D147 німецького препарату кормагнезин 200 (розчин для ін'єкцій по 10 мілілітрів в ампулах N10), призначеного для лікування гострого інфаркту міокарда, аритмії серця і коронарних спазмів при дефіциті магнію. У розпорядженні Держлікслужби не уточнюється в зв'язку з чим накладено заборону, але при виявленні вказаної серії препарат підлягає знищенню або поверненню постачальнику.

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