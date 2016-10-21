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Эксперт: Экстремистский национализм – это проблема России и некоторых стран Запада, а не Украины

Эксперт: Экстремистский национализм – это проблема России и некоторых стран Запада, а не Украины
Как передает replyua.net, бывший посол США в Украине, а ныне директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст считает, что западные лидеры, включая руководителей НАТО, стараются избегать говорить открыто о том, что Россия делает в Украине, боятся называть вещи своими именами: агрессией, войной.

«Следует сказать, что реформы в Украине не продвигаются так быстро, как хотелось бы, но правды ради следует констатировать тот факт, что изменения к лучшему происходят, и они являются существенными», - считает американский дипломат и добавляет, что неспособность западных лидеров признать положительные результаты украинских реформ уже само по себе подыгрывает российской дезинформации.

Коллега Хербста в Атлантическом совете и специалист по ультра-правым и националистическим движениям в Европе, Алина Полякова считает, что подъем патриотизма, появление чувства принадлежности и ответственности за судьбу страны были очень важны для укрепления украинского государства.

«Экстремистского национализма нет в Украине. Он есть гораздо большей проблемой для западных стран, чем для Украины. Есть много дезинформации об Украине еще со времен евромайдана, когда российские СМИ использовали праворадикальные группы для того, чтобы представить евромайдан, как фашистский мятеж. Мы знаем, что все это не так, и это ложь. Но эта идея по Украине еще существует. И когда появляется какое-то сообщение, как, например, о появлении партии «Национальный корпус», которую создал батальон «Азов», что, на мой взгляд не имеет никакого значения, - эти события раскручиваются российскими СМИ, и это попадает в наш дискурс как то, чем мы должны быть обеспокоены. Думаю, что западным лидерам и лидерам НАТО нужно было бы посмотреть, что действительно происходит в Украине, прежде, чем верить российским СМИ», - считает исследовательница Атлантического совета.


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