"Нафтогаз" підняв ціну на газ для промислових користувачів на 16%

НАК «Нафтогаз України» від першого листопада поточного року збільшить ціну на газ для не побутових споживачів. Ціна збільшиться на 1.036 тисяч гривень за 1 тисячу кубічних метрів (або на 16.1% - до 7.380 тисяч гривень). Про це повідомляє прес-центр компанії сьогодні, 21-го жовтня, на офіційному веб-сайті «Нафтогазу», передає replyua.net.
У повідомленні також зазначається, що ціна за одну тисячу кубометрів газу для побутових користувачів збільшено на 15 відсотків – до 8.182 тисяч гривень. Як повідомлялося раніше, НАК «Нафтогаз України» від початку вересня знизив загальну вартість газу, який продається для промислового споживання за умови попередньої оплати. Розмір такої «знижки» становить майже 8 відсотків (до 6.036 тисяч гривень за 1 тисячу кубічних метрів).
Також раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що побутовим користувачам комунальних послуги в поточному опалювальному сезоні «буде не важко виплачувати, оскільки держава буде допомагати». Він презентував кілька нововведень до субсидії. Також Гройсман представив програму допомоги сім’ям по сплаті за комуналку: тепер можна оплачувати компослуги в розстрочку, якщо ви не отримуєте субсидії.
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