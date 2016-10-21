валюта
СпецтемаКончаловский: если бы не Путин, украинцы слили бы Крым США | Посетите новый финансовый форум

"Нафтогаз" підняв ціну на газ для промислових користувачів на 16%

"Нафтогаз" підняв ціну на газ для промислових користувачів на 16%
НАК «Нафтогаз України» від першого листопада поточного року збільшить ціну на газ для не побутових споживачів. Ціна збільшиться на 1.036 тисяч гривень за 1 тисячу кубічних метрів (або на 16.1% - до 7.380 тисяч гривень). Про це повідомляє прес-центр компанії сьогодні, 21-го жовтня, на офіційному веб-сайті «Нафтогазу», передає replyua.net.

У повідомленні також зазначається, що ціна за одну тисячу кубометрів газу для побутових користувачів збільшено на 15 відсотків – до 8.182 тисяч гривень. Як повідомлялося раніше, НАК «Нафтогаз України» від початку вересня знизив загальну вартість газу, який продається для промислового споживання за умови попередньої оплати. Розмір такої «знижки» становить майже 8 відсотків (до 6.036 тисяч гривень за 1 тисячу кубічних метрів).

Також раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що побутовим користувачам комунальних послуги в поточному опалювальному сезоні «буде не важко виплачувати, оскільки держава буде допомагати». Він презентував кілька нововведень до субсидії. Також Гройсман представив програму допомоги сім’ям по сплаті за комуналку: тепер можна оплачувати компослуги в розстрочку, якщо ви не отримуєте субсидії.

Горячая тема: Блогер розповів який «сюрприз» готують Путіну США і Великобританія
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

"Нафтогаз" підняв ціну на газ для промислових користувачів на 16%

Немцы возмущены новым законом, нарушающим их приватность

Главной темой первого саммита по Brexit стала "проблема России"

Що змінилося за місяць дії рамкової угоди? - Хуг

Канцлер Німеччини розповіла про свою позицію щодо країни-агресора

ЄС висловив свій протест проти РФ та режиму в Сирії

Чому суд переніс засідання в справі Плотницького?

У Кремлі кажуть, що не причетні до суду над бібліотекаркою

За «злив Донбасу» росіяни назвали Путіна зрадником

Российская Войсковая часть 28735 получила часть акватории Черного моря в пользование на 20 лет

Портніков: Єдиний шлях повернення цілісності України – це крах путінського режиму

«Я вбивав і, що?»: російський ведучий «Першого каналу» зробив зізнання в ефірі

На Китай и Филиппины обрушился мощный тайфун

Сенцова громадянином РФ називає лише ФСБ - сестра

Антикоррупционер и знаток недвижимости Сергей Лещенко подался в актеры – блогер

В Єкатеринбурзі співробітник ФСБ зарізав дружину і 4-місячну дитину

Група кораблів ВМС РФ увійшла до Ла-Маншу

КПВВ «Майорськ» на Донеччині розпочав свою роботу

Великобританія звинувачує Росію в агресії у Сирії

Космический корабль NASA столкнулся в атмосфере Юпитера с непредвиденными обстоятельствами

 Новости за день