Сенцова громадянином РФ називає лише ФСБ - сестра

Кузина політичного в’язня Російської Федерації Олега Сенцова Каплан Наталія зауважила, що у нього є лише один документ про громадянство – це паспорт України. Про це вона заявила представникам «15 минут», коментуючи відмову Міністерства юстиції РФ повертати Сенцова до України та зазначаючи, що тільки за версією російських спецслужб Олег громадянин Росії, передає replyua.net.
«Це повний абсурд! Це повне свавілля Російської Федерації. Звідки вони взяли, що у Олега Сенцова, громадянина України, є ще й російське громадянство? У нього лише один паспорт, який засвідчує його одне громадянство - українське», - наголосила Каплан. Вона також зауважила, що проблеми з громадянством у Сенцова з’явилися одразу ж, як тільки він потрапив до рук російських спецслужб.
«Ще коли його утримували в слідчому ізоляторі, то поставили перед декількома «фактами»: Крим наш, і всі люди, які живуть на території півострова теж наші громадяни. Під час судового засідання Олег з цього приводу сказав, що він не раб, якого мають передавати разом з землею. Але вийшло так, що Росія стоїть на своїй фантазії. Сенцов навіть не відмовлявся від українського громадянства», - зауважила двоюрідна сестра українця.
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