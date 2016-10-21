Чауса мають оголосити в міжнародний розшук

Україна надіслала до Інтерполу лист-звернення щодо оголошення в міжнародний розшук судді Дніпровського райсуду міста Київ Миколи Чауса, якого зловили на отриманні хабара. Про це розповів керівник українського бюро Інтерполу Василь Неволя, передає replyua.net.
«Щодо Чауса, Національне антикорупційне бюро передало нам всі необхідні документи, які ми в свою чергу вже передали до Генерального секретаріату Інтерполу, чекаємо на рішення», - зазначив він. Водночас він зауважив, що строк отримання відповіді від міжнародного Інтерполу поки не вказувався. Як зазначалося раніше, Інтерпол також займається розглядом справи щодо оголошення в міжнародний розшук горе-депутата від парламентської фракції «Воля народу» Олександра Онищенка, якого підозрюють у розкраданні державних коштів у особливо великих розмірах.
Також раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура України розповідала, що буде робити запит до Інтерполу на оголошення в міжнародний розшук одіозного судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса. Як повідомлялося, 6-го вересня Верховна Рада України дала дозвіл на зняття недоторканості, затримання та арешт судді-втікача Чауса.
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