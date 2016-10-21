валюта
СпецтемаКончаловский: если бы не Путин, украинцы слили бы Крым США | Посетите новый финансовый форум

Чауса мають оголосити в міжнародний розшук

Чауса мають оголосити в міжнародний розшук
Україна надіслала до Інтерполу лист-звернення щодо оголошення в міжнародний розшук судді Дніпровського райсуду міста Київ Миколи Чауса, якого зловили на отриманні хабара. Про це розповів керівник українського бюро Інтерполу Василь Неволя, передає replyua.net.

«Щодо Чауса, Національне антикорупційне бюро передало нам всі необхідні документи, які ми в свою чергу вже передали до Генерального секретаріату Інтерполу, чекаємо на рішення», - зазначив він. Водночас він зауважив, що строк отримання відповіді від міжнародного Інтерполу поки не вказувався. Як зазначалося раніше, Інтерпол також займається розглядом справи щодо оголошення в міжнародний розшук горе-депутата від парламентської фракції «Воля народу» Олександра Онищенка, якого підозрюють у розкраданні державних коштів у особливо великих розмірах.

Також раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура України розповідала, що буде робити запит до Інтерполу на оголошення в міжнародний розшук одіозного судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса. Як повідомлялося, 6-го вересня Верховна Рада України дала дозвіл на зняття недоторканості, затримання та арешт судді-втікача Чауса.

Горячая тема: Блогер розповів який «сюрприз» готують Путіну США і Великобританія
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Новини з зони АТО за минулу добу (20.10.16)

Верховный комиссар по правам человека ООН призвал державы передать документы против Асада в суд

Чауса мають оголосити в міжнародний розшук

Нардепи продовжують скаржитися на сайт НАЗК

Блогер дал достойный ответ брату Михалкова, российскому режиссеру Андрею Кончаловскому

Військовому прокурору вручили звинувачення

Спочатку вибори, потім контроль над кордоном - нова позиція Клімкіна

Від гармат до військових кораблів: на Росію чекає повне ембарго зброї, – експерт

РФ відмовила Україні в поверненні Сенцова

До квартири однокурсниці речника "Правого сектора" прийшли з обшуком

Павло Правий: Дебальцеве повертається під контроль України

Бельгія обурена російською брехнею в свою сторону щодо авіаударів у Сирії

Суд дав право НБУ продати колишні володіння Курченка - ЗМІ

Кирило Сазонов: Виявляється, не всі хочуть повернути награбоване Януковичем

На Одещині ще один чиновник погорів на хабарі

Ще одна людина скаржиться на е-декларування

Савченко хочет, что бы Порошенко извинился перед Януковичем

Матвиенко нашла новую причину аннексии Крыма

Туск: весной 2017 года Великобритания может выйти из состава ЕС

В Японии возникла угроза мощного цунами

 Новости за день