Нардепи продовжують скаржитися на сайт НАЗК

Народні депутати від фракції «Блок Петра Порошенка» Черненко Олександр та Заліщук Світлана стикнулися з серйозними технічними несправностями в момент заповнення форми електронної декларації на сайті НАЗК. Про це сьогодні, 21-го жовтня, на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук повідомила Світлана Заліщук, передає replyua.net.
Вона заявила, що після того, як заповнила декларацію та натиснула на відправлення, система сама «переписала» всі гроші та майновий стан, який вона вказала в декларації, на неї. Згодом вона відправила іншу – коректну декларацію, проте в ній вже не було інформації про заробітну платню. «Депутат Олександр Черненко, який також відправив електронну декларацію, повідомив, що зникла графа з доходами», - зазначила Заліщук.
У своєму коментарі представникам «УП» нардеп повідомила, що після цього разу з 75-го вона змогла все таки додзвонитися до НАЗК. Тільки правда не в технічну службу, бо, за її словами, там жоден номер не відповідає, а в приймальню керівника агентства. Після цього її з’єднали з технічною службою, де вона змогла розповісти про свою проблему; у відповідь їй пообіцяли повідомити про це розробників для подальшої ліквідації несправності.
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