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Військовому прокурору вручили звинувачення

Військовому прокурору вручили звинувачення
Спеціалізована антикорупційна прокуратура разом з детективами Національного антикорупційного бюро вручили обвинувачення військовому прокурору сил антитерористичної операції Кулику Костянтину. Про це сьогодні, 21-го жовтня, повідомляє прес-центр НАБУ на своєму веб-сайті, передає replyua.net.

Кулика підозрюють у відмиванні грошей. Також в антикорупційному бюро запевняють, що в найближчий час обвинувальний акт також буде передано до суду для подальшого опрацювання. У випадку, якщо суд визнає провину військового прокурора, йому загрожує позбавлення волі на строк від 2-х до 5-ти років з позбавленням права займати деякі державні посади на строк до 3-х років. Також Кулику загрожує конфіскація майна.

Як повідомлялося раніше, 7-го жовтня поточного року слідчі НАБУ завершили процес досудового розслідування щодо незаконного збагачення військового прокурора сил антитерористичної операції Костянтина Кулика. Антикорупційне бюро почало займатися даною справою ще з минулої зими. НАБУ зацікавилося Куликом через наявність у нього та його сім’ї дорогих автомобілів та елітного житла в Києві, які дуже сильно відрізняються від тих даних, які він вписав до своєї декларації.

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