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Савченко хочет, что бы Порошенко извинился перед Януковичем

Савченко хочет, что бы Порошенко извинился перед Януковичем
Как передает replyua.net, Народный депутат Украины Надежда Савченко на ток-шоу на телеканале «1+1» заявила, что: «Петру Алексеевичу придется просто извиниться перед Виктором Федоровичем, пригласить его в Украину и поступится ему своим креслом».

Савченко сразу возразили: «Вы хотите сюда пригласить человека, который давал приказы расстреливать людей на Майдане? Я считаю, что такое говорить недопустимо даже на ток-шоу». До этого блогер Иванов просил назвать фамилию честного человека, которого Савченко считает достойным на замену Порошенку. И затем Надежда сказала этот оскорбительный бред про возврат Януковича.

После Иванов сказал: «О, так этот честный человек, имя которого я просил вас назвать – Янукович?». Надежда Савченко тут же стала рассказывать, что ничего подобного она не говорила полминуты назад.

«Не уважаемая Надя, не тебе судить Президента Порошенка, который прилагал все усилия для твоего освобождения. Не тебе судить человека, который возглавил государство в самый сложный для страны момент! Не тебе, человеку, который работает на кума Путина, рассказывать что должен делать Порошенко и какие сложные решения принимать. Что, не нравится твоему куратору действия Порошенка? Не нравится, что он продлил санкции против России? Что провел успешные переговоры на этой неделе? И не пожал руки Путину, в то время, как ты трешь с его кумом и его людьми сепарами», – прокомментировал новость блогер Мирослав Олешко.

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