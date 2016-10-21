валюта
СпецтемаБлогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу | Посетите новый финансовый форум

«Нафтогаз» назвал своих основных должников

«Нафтогаз» назвал своих основных должников
В «Нафтогазе» заявили, что общая сумма задолженности превышает 22 миллиарда гривен, и главными должниками компании остаются два города – Харьков и Киев.

Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало в эфире 5 канала от главы «Нафтогаза» Андрея Коболева. По его словам, крупнейшие должники компании – Харьков и Киев, кроме того, большая сумма долгов накопилась у Луганской и Донецкой областей. Эти долги, отметил Коболев, остались непогашенными из-за военных действий на востоке Украины, и именно четыре города нашей страны остаются самыми проблемными, также задолженность начала расти в Кривом Роге. Коболев подчеркнул, что он надеется на то, что в этом отопительном сезоне не сложится такая ситуация, когда придется оставлять объекты без тепла. «В компании надеются, что такая ситуация не возникнет. Также хочется надеяться, что проблемы, с которыми столкнулся «Нафтогаз» и тепловые компании, в ближайшее время будут решены», отметил глава компании.

Коболев заявил, что сумма задолженности уже превысила 22 миллиарда гривен. Напомним, что ранее Владимир Гройсман заверил в том, что топлива будет достаточно для прохождения отопительного сезона.

Горячая тема: Кончаловский: если бы не Путин, украинцы слили бы Крым США
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
20 окт 2016
10995

Меркель заявила, що контроль над власним кордоном Україна отримає "в кінці"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна має отримати контроль над власним державним кордоном «наприкінці всього процесу», маючи на увазі мінський процес. Про це вона сказала, виступаючи


Свежие новости

В Японии возникла угроза мощного цунами

Евросоюз не принял новые санкции против России

«Нафтогаз» назвал своих основных должников

Пионтковский: Олланд и Меркель сказали правду Путину

В жилых домах Киева так и не начался отопительный сезон

Порошенко дал достойный ответ российскому журналисту

Украинским нардепам повысили зарплату

Пономарь: в игру вступает тяжелая артиллерия

У США перший загиблий в Іраку

У Литві знайшли відповідь на російські «Іскандери»

Один із кримських маріонеток нахамив українському нардепу

США «роздувають» новий привід гнобити Росію – блогер

Росія пішла на поступки і продовжила гуманітарну паузу в сирійському Алеппо

Росія горить із затримками – блогер

Економісти кажуть, що росіяни не бідніли так швидко з 1999 року

Страшна трагедія сталась в М’янмі

Даля Грібаускайте знову жорстко «пройшлась» по Росії

В Європі висловились щодо санкцій проти РФ

Одіозний президент Філіппін вирішив «розлучитись» зі США і подружитись з РФ і Китаєм

Портніков: Чи пустить Путін озброєних поліцейських ОБСЄ в Донецьк?

 Новости за день