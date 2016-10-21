«Нафтогаз» назвал своих основных должников

В «Нафтогазе» заявили, что общая сумма задолженности превышает 22 миллиарда гривен, и главными должниками компании остаются два города – Харьков и Киев.
Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало в эфире 5 канала от главы «Нафтогаза» Андрея Коболева. По его словам, крупнейшие должники компании – Харьков и Киев, кроме того, большая сумма долгов накопилась у Луганской и Донецкой областей. Эти долги, отметил Коболев, остались непогашенными из-за военных действий на востоке Украины, и именно четыре города нашей страны остаются самыми проблемными, также задолженность начала расти в Кривом Роге. Коболев подчеркнул, что он надеется на то, что в этом отопительном сезоне не сложится такая ситуация, когда придется оставлять объекты без тепла. «В компании надеются, что такая ситуация не возникнет. Также хочется надеяться, что проблемы, с которыми столкнулся «Нафтогаз» и тепловые компании, в ближайшее время будут решены», отметил глава компании.
Коболев заявил, что сумма задолженности уже превысила 22 миллиарда гривен. Напомним, что ранее Владимир Гройсман заверил в том, что топлива будет достаточно для прохождения отопительного сезона.
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