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Порошенко дал достойный ответ российскому журналисту

Порошенко дал достойный ответ российскому журналисту
Вчера Петр Порошенко прибыл с визитом в Маастрихт, Нидерланды, и был вынужден ответить на вопрос российского журналиста о том, когда Украина получит безвизовый режим с Евросоюзом, сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Украинский президент ответил довольно тактично, однако в его словах проскользнул сарказм – глава Украины заверил российского журналиста в том, что Евросоюз введет безвизовый режим с Украиной уже в следующем месяце. «Специально для вас – так и запишите. Хотя я принципиально не даю комментариев ни одному российскому каналу. Путешествовать без виз по странам Евросоюза украинцы смогут уже в ноябре этого года. И я очень желаю того, чтобы когда-нибудь эта возможность пришла и к россиянам», резюмировал Петр Порошенко.

Напомним, что 19 октября президент Украины встретился с Мартином Шульцем, президентом Европейского парламента. Шульц заверил главу украинского государства в том, что в Европарламенте имеется стабильное большинство для введения безвизового режима с Украиной. Вероятнее всего, вопрос либерализации будет решен в ближайшие недели.

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