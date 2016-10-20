Кабмін поверне витрати сім'ям, які ще не встигли отримати субсидії

У Кабінеті міністрів заявили, що відшкодують витрати на житлово-комунальні послуги за жовтень для тих сімей, які не встигли оформити субсидію до початку опалювального сезону. Про це сьогодні, 20-го жовтня, повідомляє Міністерство соціальної політики на урядовому веб-сайті, передає replyua.net.
Також у повідомленні зазначається, що Кабмін буде компенсувати витрати за комуналку і в листопаді, якщо ви не встигли оформити субсидії; звернутися за допомогою потрібно не пізніше, ніж через 2 місяці після початку опалювального сезону. «Не важливо який у вас тип опалення. Чи то централізований, чи то індивідуальний; від газу чи від електроенергії. Якщо надходить заява про призначення субсидії, то до грудня держава відшкодує вам переплату за попередні два місяці опалювального сезону», - пояснюється в інформаційному листі.
Також, якщо ви подаєте заяву на отримання субсидії на протязі трьох місяців з моменту підвищення плати за комунальні послуги, то субсидію нарахують з моменту підвищення тарифів. Таким чином, наприклад, якщо у жовтні ціна за газ збільшилася, а заяву на субсидію ви подали у грудні, то нарахування буде здійснюватися від 1-го жовтня. Як повідомлялося раніше, уряд запровадив можливість для населення, яке не отримує субсидії виплачувати за компослуги в розстрочку.
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