валюта
СпецтемаБлогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу

Кабмін поверне витрати сім'ям, які ще не встигли отримати субсидії

Кабмін поверне витрати сім'ям, які ще не встигли отримати субсидії
У Кабінеті міністрів заявили, що відшкодують витрати на житлово-комунальні послуги за жовтень для тих сімей, які не встигли оформити субсидію до початку опалювального сезону. Про це сьогодні, 20-го жовтня, повідомляє Міністерство соціальної політики на урядовому веб-сайті, передає replyua.net.

Також у повідомленні зазначається, що Кабмін буде компенсувати витрати за комуналку і в листопаді, якщо ви не встигли оформити субсидії; звернутися за допомогою потрібно не пізніше, ніж через 2 місяці після початку опалювального сезону. «Не важливо який у вас тип опалення. Чи то централізований, чи то індивідуальний; від газу чи від електроенергії. Якщо надходить заява про призначення субсидії, то до грудня держава відшкодує вам переплату за попередні два місяці опалювального сезону», - пояснюється в інформаційному листі.

Також, якщо ви подаєте заяву на отримання субсидії на протязі трьох місяців з моменту підвищення плати за комунальні послуги, то субсидію нарахують з моменту підвищення тарифів. Таким чином, наприклад, якщо у жовтні ціна за газ збільшилася, а заяву на субсидію ви подали у грудні, то нарахування буде здійснюватися від 1-го жовтня. Як повідомлялося раніше, уряд запровадив можливість для населення, яке не отримує субсидії виплачувати за компослуги в розстрочку.

Горячая тема: Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
19 окт 2016
28004

Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости

Как передает replyua.net, известный украинский политолог считает, что почти незаметно прошли новости о том, что в ближайшее время Генпрокуратурой будет передано в суд дело одного из отцов «Русской

19 окт 2016
13150

Феєричне фото від Павла Правого: концентрований російський тренд «вставания с колен»

Відомий український блогер на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікував єдиний у Росії авіаносець, який газує. Швидкість ходу – 4 вузли і це максимум, більше не можна, горять котли. На борту –


Свежие новости

Сазонов розповів, як завдяки сміттю найефективніший мер виявився найбезпораднішим

Зоопарк Киева может стать членом Европейской ассоциации зоопарков

Чехія вимагає від Росії повернути Україні Донбас - Геращенко

У столиці Польщі стартував фестиваль українського кіно

Гидрометцентр: в пятницу придет потепление

НАЗК відмовилося змінювати форму е-декларацій

МИД Польши: санкции против РФ нужно усилить

У проект резолюції саміту ЄС в Брюсселі включений пункт про нові санкції проти Росії

Дипломат: дебаты с явными признаками неадекватности

ЗМІ: Путін не переконав Меркель і Олланда – Росія в очікуванні нових санкцій

Аваков: уровень преступности в Украине продолжит расти

Шаровары, Шевченко, Кличко, Чернобыль сделали из Украины бедную наймычку – политолог

Число смертей из-за употребления суррогата снова возросло

У Росії розкритикували переговори в Берліні. Путін незадоволений

В Стокгольмском арбитраже «Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» новых цен на газ

Суд звільнив представника НАБУ через проведення тренінгів

Киевлянин попал под движущийся поезд и остался жив

На хабарі погорів представник Київської адміністрації

Эксперт: в берлинских переговорах имеется один положительный момент

Україна та Польща разом прийняли декларацію пам'яті та солідарності

 Новости за день