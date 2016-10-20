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Число смертей из-за употребления суррогата снова возросло

Число смертей из-за употребления суррогата снова возросло
65 человек в Украине умерли после употребления суррогатной водки, сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Как стало известно, по состоянию на 20 октября число отравившихся фальсифицированным алкоголем достигло 143 человек. Сегодня скончался еще один украинец, отметили в пресс-службе ведомства. Также в Госпродпотребслужбе уточнили, что последняя жертва суррогата скончалась в Харьковской области, и этот регион стал «лидером» по количеству отравлений. Случаи употребления и отравления некачественной водкой за последние недели были зафиксированы в Харьковской, Николаевской, Луганской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях.

Напомним, что 30 сентября в Киевском районном суде Харькова была избрана мера пресечения в виде дальнейшего содержания под арестом 27-летнего жителя Харькова, который занимался изготовлением и реализацией фальсифицированных спиртных напитков, употребление которых привело к смерти нескольких десятков жителей Харьковской области. Подозреваемому в этом страшном преступлении грозит самая суровая степень наказания.

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