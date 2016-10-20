валюта
СпецтемаБлогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу

Україна та Польща разом прийняли декларацію пам'яті та солідарності

Україна та Польща разом прийняли декларацію пам'яті та солідарності
Український парламент спільно з польським сеймом прийняв спільну декларацію пам’яті та солідарності. Як передає replyua.net, «за» віддали свої голоси 243 народних депутатів. Під час презентації документу керівник Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що польський сейм одночасно з українською Радою голосуватимуть по цьому ж проекту.

В той самий час він зазначив, що ця декларація являється рішучою відповіддю на дії країни-агресора проти Польщі, України та всієї Європи. У документі наголошено, що як і Польща так і Україна постраждали від тоталітарного режиму Російської Федерації. Зокрема мова йде про пакт Молотова-Ріббентропа, який став однією з головних причин початку ІІ світової війни та подальшої окупації Польщі фашистко-німецькими загарбниками та більшовиками в вересні 1939-го року.

Водночас у документі прописано засудження ведення антиукраїнської агресії з боку Росії; зазначається, що потрібно продовжувати боротися за звільнення територій України. Очікується, що після цього Литва також проголосує за цей самий документ. На даний момент через неголосування Литви з декларації було видалено всю інформацію про неї. Також зазначається, що цей документ має вплинути на подальшу політику ЄС щодо РФ.

Горячая тема: Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
19 окт 2016
25693

Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости

Как передает replyua.net, известный украинский политолог считает, что почти незаметно прошли новости о том, что в ближайшее время Генпрокуратурой будет передано в суд дело одного из отцов «Русской


Свежие новости

У Росії розкритикували переговори в Берліні. Путін незадоволений

В Стокгольмском арбитраже «Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» новых цен на газ

Суд звільнив представника НАБУ через проведення тренінгів

Киевлянин попал под движущийся поезд и остался жив

На хабарі погорів представник Київської адміністрації

Эксперт: в берлинских переговорах имеется один положительный момент

Україна та Польща разом прийняли декларацію пам'яті та солідарності

Верховная Рада спасла концерн «Антонов» от банкротства

Анджелину Джоли агенты ФБР допрашивали три часа

РФ повернеться до ПАРЄ лише за певних умов - Володін

Сазонов: Своєю поступливістю Путін підкреслив, що посилення санкцій та резолюція ПАСЕ виснажили Росію

Крымчан травят некачественными молочными продуктами

У ПРООН відреагували на зміни в системі е-декларування

Официально: 10 декабря Кличко проведет бой, но не с Джошуа

Новини з зони АТО за минулу добу (19.10.16). Жертви в режим "тиші"

Цимбалюк: заявления Путина в Берлине не внушили оптимизма

НАБУ завершило перевірку квартири Заліщук

Штайнмайер сделал заявление по ситуации в Сирии

Грозити санкціями агресору - не дієво. Потрібно вести переговори - Штайнмайєр

Украинские военные «соорудили» мост через Днепр - фоторепортаж

 Новости за день