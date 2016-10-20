Україна та Польща разом прийняли декларацію пам'яті та солідарності

Український парламент спільно з польським сеймом прийняв спільну декларацію пам’яті та солідарності. Як передає replyua.net, «за» віддали свої голоси 243 народних депутатів. Під час презентації документу керівник Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що польський сейм одночасно з українською Радою голосуватимуть по цьому ж проекту.
В той самий час він зазначив, що ця декларація являється рішучою відповіддю на дії країни-агресора проти Польщі, України та всієї Європи. У документі наголошено, що як і Польща так і Україна постраждали від тоталітарного режиму Російської Федерації. Зокрема мова йде про пакт Молотова-Ріббентропа, який став однією з головних причин початку ІІ світової війни та подальшої окупації Польщі фашистко-німецькими загарбниками та більшовиками в вересні 1939-го року.
Водночас у документі прописано засудження ведення антиукраїнської агресії з боку Росії; зазначається, що потрібно продовжувати боротися за звільнення територій України. Очікується, що після цього Литва також проголосує за цей самий документ. На даний момент через неголосування Литви з декларації було видалено всю інформацію про неї. Також зазначається, що цей документ має вплинути на подальшу політику ЄС щодо РФ.
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