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У ПРООН відреагували на зміни в системі е-декларування

У ПРООН відреагували на зміни в системі е-декларування
На протязі декількох минулих днів стало остаточно зрозуміло, що існують серйозні відмінності між початковою системою електронних декларацій, яку ПРООН надала Національному агентству з питань запобігання корупції та яку було запущено на початку вересня поточного року, та тією, яка існує на сьогоднішній день. Про це у коментарі «ЕП» повідомив радник з демократичного врядування і керівника стратегічної групи ПРООН Маркус Бранд, передає replyua.net.

«ПРООН забезпечила головні елементи попередньої версії програмного забезпечення системи е-декларування; до того, що відбувається сьогодні ми ніякого діла не маємо. Ми лише схвильовано спостерігаємо за тим, що відбувається», - зауважив він. Бранд зазначив, що за декілька минулих тижнів стало очевидно, що програмне забезпечення системи е-декларування значно відрізняється від свого первинного стану.

«Сьогодні багато експертів наголошують, що ті діючі електронні форми, які ми бачимо наразі, суперечать положенням, яка прийняла НАЗК та які передбачені у законі України «Про запобігання корупції», - додав він. «Ми вважаємо, що ще є час для усунення деяких невідповідностей. Система е-декларування має бути дійсно надійною, чесною та прозорою», - наголосив представник ПРООН.

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