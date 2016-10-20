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СБУ заборонила представнику російського духовенства в'їздити до України

СБУ заборонила представнику російського духовенства в'їздити до України
Служба безпеки України заблокувала в’їзд на територію нашої держави російському громадянину, диякону Православної церкви МП, який приймає участь у діях незаконних збройних формувань «Донецька народна республіка». Про це сьогодні, 20-го жовтня, з’явилося повідомленні на офіційному веб-сайті СБУ, передає replyua.net.

У інформаційному листі зазначається, що дана особа вперше прибула до окупованого Донбасу ще в серпні 2014 року разом з загоном «російських добровольців». Офіційно його призначення було виконувати обов’язки позаштатного капелана. Проте на ділі його завдання було займатися пропагандою: він займався переговорами з пресою, знімав відео, на яких він заперечував те, що України – це держава, і наголошував, що українців як таких не існує. Парадоксально з його боку, але він також закликав до знищення «неіснуючої» України, та закликав мешканців окупованих територій приєднатися до складу Росії.

«На своїй сторінці в російській соцмережі цей «духовний наставник» закликає до ведення агресивних воєнних дій. Запевняє, що Московський патріархат вищий за Київський і тому подібне», - зазначили у прес-центрі Служби безпеки. З’являтися в Україні йому не можна на протязі 3-х років.

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