СБУ заборонила представнику російського духовенства в'їздити до України

Служба безпеки України заблокувала в’їзд на територію нашої держави російському громадянину, диякону Православної церкви МП, який приймає участь у діях незаконних збройних формувань «Донецька народна республіка». Про це сьогодні, 20-го жовтня, з’явилося повідомленні на офіційному веб-сайті СБУ, передає replyua.net.
У інформаційному листі зазначається, що дана особа вперше прибула до окупованого Донбасу ще в серпні 2014 року разом з загоном «російських добровольців». Офіційно його призначення було виконувати обов’язки позаштатного капелана. Проте на ділі його завдання було займатися пропагандою: він займався переговорами з пресою, знімав відео, на яких він заперечував те, що України – це держава, і наголошував, що українців як таких не існує. Парадоксально з його боку, але він також закликав до знищення «неіснуючої» України, та закликав мешканців окупованих територій приєднатися до складу Росії.
«На своїй сторінці в російській соцмережі цей «духовний наставник» закликає до ведення агресивних воєнних дій. Запевняє, що Московський патріархат вищий за Київський і тому подібне», - зазначили у прес-центрі Служби безпеки. З’являтися в Україні йому не можна на протязі 3-х років.
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