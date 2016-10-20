Освіту в Україні можна буде отримати на своїй державній мові

Люди, які проживають в Україні та належать до національних меншин мають повне право на вивчення своєї рідної мови. Про це розповідає прес-центр Міністерства освіти та науки, передає replyua.net.
Відповідний текст поправок до статті 7 проекту закону «Про освіту» затвердили представники Міносвіти та громадські активісти. Поправка пояснює, що кожен громадянин України має повне право на отримання освіти за його державною мовою. Даний закон буде поширюватися на всі рівні освіти: починаючи з дошкільних навчальних закладів і завершуючи ВУЗами.
«Люди, які відносяться до національних меншин та корінних народів, мають право на отримання освіти своєю рідною мовою водночас із навчанням українською мовою в комунальних та державних навчальних закладах. Дошкільні, загальноосвітні, середні спеціальні та вищі навчальні заклади мають забезпечувати відповідною освітою за місцями компактного проживання таких осіб», - зазначається у зміні. Також там йдеться про те, що крім дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах національні меншини можуть отримувати знання власної державної мови через національно-культурні спільноти. Професійні та вищі навчальні заклади також зобов’язані забезпечувати навчання обраною мовою з метою використання цієї мови під час працевлаштування та подальшої роботи.
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