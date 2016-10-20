валюта
СпецтемаБлогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу

Освіту в Україні можна буде отримати на своїй державній мові

Освіту в Україні можна буде отримати на своїй державній мові
Люди, які проживають в Україні та належать до національних меншин мають повне право на вивчення своєї рідної мови. Про це розповідає прес-центр Міністерства освіти та науки, передає replyua.net.

Відповідний текст поправок до статті 7 проекту закону «Про освіту» затвердили представники Міносвіти та громадські активісти. Поправка пояснює, що кожен громадянин України має повне право на отримання освіти за його державною мовою. Даний закон буде поширюватися на всі рівні освіти: починаючи з дошкільних навчальних закладів і завершуючи ВУЗами.

«Люди, які відносяться до національних меншин та корінних народів, мають право на отримання освіти своєю рідною мовою водночас із навчанням українською мовою в комунальних та державних навчальних закладах. Дошкільні, загальноосвітні, середні спеціальні та вищі навчальні заклади мають забезпечувати відповідною освітою за місцями компактного проживання таких осіб», - зазначається у зміні. Також там йдеться про те, що крім дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах національні меншини можуть отримувати знання власної державної мови через національно-культурні спільноти. Професійні та вищі навчальні заклади також зобов’язані забезпечувати навчання обраною мовою з метою використання цієї мови під час працевлаштування та подальшої роботи.

Горячая тема: Блогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
19 окт 2016
32037

Блогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист отреагировал на ерничанье экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, который после убийства боевика Моторолы посочувствовал родным

19 окт 2016
24135

Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости

Как передает replyua.net, известный украинский политолог считает, что почти незаметно прошли новости о том, что в ближайшее время Генпрокуратурой будет передано в суд дело одного из отцов «Русской


Свежие новости

Официально: 10 декабря Кличко проведет бой, но не с Джошуа

Новини з зони АТО за минулу добу (19.10.16). Жертви в режим "тиші"

Цимбалюк: заявления Путина в Берлине не внушили оптимизма

НАБУ завершило перевірку квартири Заліщук

Штайнмайер сделал заявление по ситуации в Сирии

Грозити санкціями агресору - не дієво. Потрібно вести переговори - Штайнмайєр

Украинские военные «соорудили» мост через Днепр - фоторепортаж

Число правопорушників серед поліцейських наближається до 1000 - Деканоідзе

Трагедия на железной дороге в Винницкой области

СБУ заборонила представнику російського духовенства в'їздити до України

Эксперт: рассрочка платежей по коммуналке – признак всеобщего обнищания

Журналист: Встреча «норманнской четверки» нужна была Меркель и Олланду, а не Порошенко и Путину

Данилюк розповів, звідки брати гроші для держбюджету

Кончаловский: если бы не Путин, украинцы слили бы Крым США

Освіту в Україні можна буде отримати на своїй державній мові

Окончательная победа: Клинтон «сделала» Трампа

Нусс: Луценко напал на Гонтареву, причину выяснили

ВРУ прийняла закон, який буде фільтрувати імпорт літератури з РФ

Данилюк: пенсионный возраст повысят без требования МВФ

Президент настоял: сначала безопасность, политика, гуманитарный блок и только потом выборы – эксперт

 Новости за день