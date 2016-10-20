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Кутовой: в Украине появится ветеринарная полиция

Кутовой: в Украине появится ветеринарная полиция
Из-за вспышки африканской чумы в Украине в Министерстве продовольствия и аграрной политики предложили создать в стране ветеринарную полицию. Как информирует replyua.net, об это на своей странице в Фейсбуке написал Тарас Кутовой, министр продовольствия и аграрной политики.

По его словам, сейчас в Украине готовят законопроект о создании ветеринарной полиции по образцу такого же ведомства, созданного ранее в Италии. Кутовой отметил, что после подготовки законопроекта он будет внесен на рассмотрение парламентариев как первоочередной. Министр рассказал, что недавно было проведено срочное совещание министерской комиссии, на которое также были приглашены представители профильных организаций. На совещании обсуждались различные действия и мероприятия, направленные на предотвращение распространения африканской чумы в Украине.

Кутовой также написал, что скоро будут созданы мобильные бригады, в которые войдут ветеринары и полицейские. Представители таких бригад смогут мониторить частные хозяйства, заходить в частные дворы и проверять скот. Кроме того, к работе будут привлечены мусоросжигательные комплексы для уничтожения зараженной свинины.

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