Форма е-декларації буде змінена - НАЗК

Національне агентство з запобігання корупції через декілька днів ухвалить та передасть на реєстрацію до Міністерства юстиції деякі зміни в форму електронної декларації статків високопосадовців. Про це сьогодні, 19-го жовтня, повідомляє прес-служба НАЗК, передає replyua.net.
Сьогодні відбулася спільна нарада за присутності народних депутатів України, представників Генеральної прокуратури, Національного антикорупційного бюро, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції. «Всі учасники зустрічі спільним рішенням погодилися працювати над запровадженням змін до форми електронних декларації осіб, які виконують функцію держави або місцевого самоврядування. Потім ці зміни будуть затверджені представниками НАЗК та передані до Міністерства юстиції», - зазначається у повідомленні.
«Згідно з цим рішенням, для ліквідації всіх критичних аспектів подання електронної декларації , незабаром будуть внесені зміни до самої форми електронної декларації. Це також має сприяти покращенню введення інформації, її передачі та подальшої обробки на стороні сервера», - додали в інформаційному листі НАЗК.
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