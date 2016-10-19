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Гиркин: медиа-поминки Моторолы

Гиркин: медиа-поминки Моторолы
То, что убийство и похороны Моторолы стали главной новостью всех российских СМИ, свидетельствует о том, что в ближайшее время может быть реализован Минск-2.

Как информирует replyua.net, об этом написал на своей странице в соцсети Игорь Гиркин. По словам бывшего главаря боевиков, существует еще одна версия «массового паломничества на похороны Павлова» - вероятнее всего, российские власти начали готовить жителей страны к масштабному наступлению на востоке Украины. «Что касается первого сценария, то при нынешней ситуации на Донбассе такой вариант развития событий маловероятен, и Минск-2, скорее всего, реализовать не удастся. А вот второй сценарий очень связан с тем, что сейчас наблюдается.

Массовые медиа-поминки свидетельствуют о правдивости информации, которая поступила ко мне пару недель назад», пишет бывший главарь боевиков. Напомним, что Арсений Павлов, он же Моторола, погиб во время взрыва лифта в жилом доме в центре Донецка, где он проживал с женой и детьми. После убийства боевика Захарченко заявил, что Украина объявила им войну.

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