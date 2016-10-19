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«Укрзализныця» понесет миллиардные убытки

«Укрзализныця» понесет миллиардные убытки
Войцех Бальчун на своей странице в Фейсбук сегодня написал о том, что «Укрзализныцу» ожидает миллиардный убыток. Как информирует replyua.net, глава компании сообщает, что за период с июля по сентябрь текущего года убыток составит 990 миллионов гривен. По словам Бальчуна, чистый убыток в последнем квартале этого года может достичь 1 миллиарда 300 миллионов гривен, а по итогам всех двенадцати месяцев он приблизится к 4 миллиардам 130 миллионам гривен.

Ранее в интервью глава компании обещал, что к концу 2016 года «Укрзализныця» выйдет только на прибыль, и финансовый результат деятельности буде стабилизирован. «Я буду рад, если компании удастся выйти хотя бы на ноль, и в этом плане надо ориентироваться только на итоги прошлого года, когда компания работала только в убыток, и он достигал 17 миллиардов. В следующем году мы постараемся стабилизировать и закрепить результат», отмечал Бальчун.

Напомним, что убытки прошлого года возросли почти на девять процентов по сравнению с показателями 2014 года. По словам экспертов, прежде всего, отрицательная динамика была связана с девальвацией гривны.

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