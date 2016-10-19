Кабмін ухвалив допомогу учасникам "Майдану", які отримали легкі тілесні ушкодження

Уряд ухвалив розпорядження про надання одноразової грошової допомоги учасникам «Революції гідності», які під час протесту отримали легкі тілесні ушкодження. Дане рішення було прийнято одностайно під час засідання Кабінету міністрів 19-го жовтня, передає replyua.net.
Таким чином уряд затвердив рішення надати одноразову допомогу учасникам подій «Майдану», які отримали та зафіксували легкі тілесні ушкодження в результаті активних дій під час протестів. За словами міністра соціальної політики України Павла Розенка, таких людей на сьогоднішній день 505 осіб. Для них буде виділено з державного бюджету України по 14 тисяч 500 гривень. Павло Розенко зазначив, що ці гроші вже готові для виплат.
В той самий час він нагадав, що 100 сімей загиблих під час «Революції гідності» вже почали отримувати грошову допомогу. «Ці виплати будуть відбуватися щорічно. Цього року з бюджету було виділено 145 тисяч гривень», - зазначив Розенко. Також, за його словами, наразі виплати отримують ще дві категорії населення: грошову допомогу отримують люди, які зазнали тяжких тілесний ушкоджень (на сьогоднішній день таких зареєстровано 176 осіб) та ушкоджень середньої тяжкості.
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