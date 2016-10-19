Гройсман: лекарства в Украине в несколько раз дороже, чем в Европе

В украинских аптеках некоторые лекарственные препараты стоят на 30-700 процентов дороже, чем в соседних европейских странах. Как информирует replyua.net, ссылаясь на Обозреватель, об этом сегодня заявил Владимир Гройсман.
По словам украинского премьера, в течение нескольких недель Кабмин должен принять решение, которое позволит изменить ценообразование на фармакологическом рынке Украины, и многие лекарства станут доступными для украинцев. Гройсман подчеркнул, что для открытия в Украине рынка качественных лекарственных препаратов необходимо урегулировать ценообразование, и Кабмин возьмет за аналог соседние страны, где цены на лекарства значительно ниже.
То, что некоторые препараты обходятся украинцам на 700 процентов дороже, чем в других европейских государствах, является вызовом для Украины, подчеркнул премьер, но Кабмин обязательно примет решение, за которым последует снижение стоимости препаратов. По его словам, сейчас Украина смогла обеспечить около 90 процентов закупок препаратов, и в настоящий момент также исправлена проблема с закупкой самых важных вакцин.
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