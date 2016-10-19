валюта
СпецтемаСавченко заявила, что готова поехать отдохнуть в России

Гройсман: лекарства в Украине в несколько раз дороже, чем в Европе

Гройсман: лекарства в Украине в несколько раз дороже, чем в Европе
В украинских аптеках некоторые лекарственные препараты стоят на 30-700 процентов дороже, чем в соседних европейских странах. Как информирует replyua.net, ссылаясь на Обозреватель, об этом сегодня заявил Владимир Гройсман.

По словам украинского премьера, в течение нескольких недель Кабмин должен принять решение, которое позволит изменить ценообразование на фармакологическом рынке Украины, и многие лекарства станут доступными для украинцев. Гройсман подчеркнул, что для открытия в Украине рынка качественных лекарственных препаратов необходимо урегулировать ценообразование, и Кабмин возьмет за аналог соседние страны, где цены на лекарства значительно ниже.

То, что некоторые препараты обходятся украинцам на 700 процентов дороже, чем в других европейских государствах, является вызовом для Украины, подчеркнул премьер, но Кабмин обязательно примет решение, за которым последует снижение стоимости препаратов. По его словам, сейчас Украина смогла обеспечить около 90 процентов закупок препаратов, и в настоящий момент также исправлена проблема с закупкой самых важных вакцин.

Горячая тема: Блогер розповів звідки Росія бере гроші на зброю
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
18 окт 2016
6525

Тарас Березовець: Зустріч «нормандської четвірки» в Берліні може стати останньою

Ангела Меркель умовила інших учасників нормандського формату провести зустріч в Берліні 19 жовтня. Що це означає і які позиції учасників напередодні переговорів? Не будемо детально зупинятися на


Свежие новости

«Укрзализныця» понесет миллиардные убытки

Сотник: Є у кого-небудь особисті речі вбивці? Здайте в пітерський музей – візьмуть з вдячністю...

Смерть тайского короля привела к неожиданному ажиотажу и спекуляции

Кабмін ухвалив допомогу учасникам "Майдану", які отримали легкі тілесні ушкодження

Власти Бельгии ответили на обвинения России

Павелко: лучшая новость для футбольных фанатов

Бойовики кричать про готовність відводити війська, а мінські угоди вони читали? - Лисенко

Відомий політолог дав остаточний прогноз: Хілларі Клінтон без п’яти хвилин новий президент США

Хуг прокоментував "Мінськ": Ніхто не розуміє, про що насправді домовилися

Гройсман: лекарства в Украине в несколько раз дороже, чем в Европе

Всесвітній банк виділив багатомільйонні кредитні гарантії на газ для України

Новини з зони АТО за минулу добу (18.10.16)

Грибной сезон: собрать и не отравиться

ВРУ порівняла війни в Сирії та на сході України, закликаючи світ боротися проти агресора

КС починає займатися поданням Порошенка щодо питання конституційності позбавлення Януковича звання президента

Эксперты: Путин получит новые санкции

До списку компаній, проти яких Україна ввела санкції, потрапило підприємство Фірташа

Украина получит 500 миллионов долларов на закупку газа

Гройсман відзначив якісну роботу попереднього уряду

Гидрометцентр прогнозирует потепление уже 22 октября

 Новости за день