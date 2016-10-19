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Всесвітній банк виділив багатомільйонні кредитні гарантії на газ для України

Всесвітній банк виділив багатомільйонні кредитні гарантії на газ для України
Як інформує replyua.net, кредитні гарантії на 500 мільйонів доларів дозволять Києву спокійно закуповувати газ протягом двох років, вважає Світовий банк.

Всесвітній банк (ВБ) надав Україні кредитні гарантії на 500 мільйонів доларів для фінансування імпорту газу «Нафтогазом України». Банк розраховує, що цих гарантій буде досить для закупівлі Україною газу протягом двох років, сказано в прес-релізі за підсумками засідання ради директорів банку. «Гарантія, яку схвалила рада директорів, допоможе забезпечити достатні поставки газу протягом двох років. Це також допоможе поліпшити фінансові умови контрактів для закупівлі газу», - заявив регіональний директор СБ по Білорусі, Молдові та Україні Сату Кахконен.

У заяві міністерства фінансів України говориться, що за його підрахунками виділена сума «дозволить закупити достатню кількість газу для проведення опалювального сезону». За даними Мінфіну, очікується, що НАК «Нафтогаз» підпише кредитний договір після завершення необхідних процедур.

Всесвітній банк надав Україні з травня 2014 року більш ніж 4,4 мільярда доларів у вигляді кредитів на політику в області розвитку та інвестиційних проектів.

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