До списку компаній, проти яких Україна ввела санкції, потрапило підприємство Фірташа

Неочікувано під українські санкції потрапила компанія ТОВ «Титанові інвестиції» українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Про це сьогодні, 19-го жовтня, пише видання ЛІГА.net, передає replyua.net.
У повідомленні вказується, що підприємство було зареєстроване в червні 2014 року в столиці Росії – Москві. Після того, як Росія окупувала Крим та анексувала його, Фірташу потрібно було під лаштуватися під «нові» російські закони, що він і зробив. Він не хотів втратити активи, яку перебували на території українського півострова. Фірташ також прийняв рішення «переправити» частину своїх активів на територію Російської Федерації. Компанія «Титанові інвестиції» фактично являється дочірнім підприємством «Кримського Титану» в РФ.
Сам «Кримський титан» змінив реєстрацію в Києві та отримав нову назву – «Юкрейнінан Кемікал Продактс». В повідомленні зазначається, що причиною введення санкцій проти даної компанії стали регулярні поставки ТОВ «Титанові інвестиції української сировини» до кримських активів Фірташа. Як відомо, в Україні Фірташ володіє ТОВ «Валки-Ільменіт», через яке він продає ільменіт для компанії «Титанові інвестиції», яка потім переправляє його до окупованого Криму через порт «Кавказ».
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