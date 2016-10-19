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Гройсман відзначив якісну роботу попереднього уряду

Гройсман відзначив якісну роботу попереднього уряду
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що колишній прем’єр Арсеній Яценюк та уряд за його часів зробили вагомий вклад в розвиток України по всіх напрямках розвитку. Про це Гройсман розповів сьогодні, 19-го жовтня, під час засідання Кабінету міністрів, передає replyua.net.

«Мені б хотілося зазначити вагомий вклад попереднього уряду в розвиток нашої держави. Вони досить сміливі люди, оскільки їхня робота – це перші кроки у подоланні пережитків радянських часів. І мені також довелося попрацювати в тому уряді дев’ять місяців у 2014-му році. Тоді ми приймали надзвичайно складні рішення, іноді вони були не такими вдалими, як ми розраховували. Проте зараз я можу впевнено говорити, що тоді було дуже багато зроблено в енергетичній сфері країни, було стабілізовано макроекономіку, що стало ключем до виходу з тієї складної фінансової ситуації, яка складалася на 2014 рік», - розповів міністр.

В той самий час він відзначив, що наразі перед Україною стоїть завдання: скоротити енерговитрати та підвищити її добування. За словами Гройсмана, на протязі п’яти років Україна має шанс підвищити видобуток власного природного газу на 7 мільярдів кубів щорічно.

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