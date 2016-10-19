ВРУ продовжила повноваження міжнародного слідства по МН17

Верховна Рада продовжила термін дії робочої міжнародної групи з розслідування авіакатастрофи малайзійського Boeing-777 рейсу МН17, який було збито над окупованим Донбасом влітку 2014 року, до 1-го серпня 2017 року. Як інформує replyua.net, за відповідну ініціативу президента України Петра Порошенка проголосували 247 народних депутатів.
«Дане рішення буде сприяти подальшій роботі та залученню Нідерландів до розслідування трагічної катастрофи рейсу МН17 малайзійських авіаліній, яка сталася на окупованій частині України 17-го липня 2014 року. Слідча робота має продовжуватися, оскільки кінцевого рішення в даній справі не немає», - зазначається у пояснювальній записці.
Як повідомлялося раніше, міжнародна слідча група з розслідування причин авіакатастрофи рейсу МН17 дійшла до висновку, що причиною падіння літака була ракета, випущена з зенітно-ракетного комплексу «Бук», який перед «вистрілом» перегнали з території Росії до окупованого Донбасу, а після виконання кривавої місії повернули назад. Таким чином Російську Федерацію звинуватили у вбивстві 298-ми людей (пасажирів та екіпажу) в цивільному літаку. Проте РФ не прийняв це звинувачення і назвав результати слідства політично-упередженими.
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