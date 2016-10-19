валюта
СпецтемаПорошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну

ВРУ продовжила повноваження міжнародного слідства по МН17

ВРУ продовжила повноваження міжнародного слідства по МН17
Верховна Рада продовжила термін дії робочої міжнародної групи з розслідування авіакатастрофи малайзійського Boeing-777 рейсу МН17, який було збито над окупованим Донбасом влітку 2014 року, до 1-го серпня 2017 року. Як інформує replyua.net, за відповідну ініціативу президента України Петра Порошенка проголосували 247 народних депутатів.

«Дане рішення буде сприяти подальшій роботі та залученню Нідерландів до розслідування трагічної катастрофи рейсу МН17 малайзійських авіаліній, яка сталася на окупованій частині України 17-го липня 2014 року. Слідча робота має продовжуватися, оскільки кінцевого рішення в даній справі не немає», - зазначається у пояснювальній записці.

Як повідомлялося раніше, міжнародна слідча група з розслідування причин авіакатастрофи рейсу МН17 дійшла до висновку, що причиною падіння літака була ракета, випущена з зенітно-ракетного комплексу «Бук», який перед «вистрілом» перегнали з території Росії до окупованого Донбасу, а після виконання кривавої місії повернули назад. Таким чином Російську Федерацію звинуватили у вбивстві 298-ми людей (пасажирів та екіпажу) в цивільному літаку. Проте РФ не прийняв це звинувачення і назвав результати слідства політично-упередженими.

Горячая тема: Портніков пояснив, чому Путін передумав і летить в Берлін
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Грибной сезон: собрать и не отравиться

ВРУ порівняла війни в Сирії та на сході України, закликаючи світ боротися проти агресора

КС починає займатися поданням Порошенка щодо питання конституційності позбавлення Януковича звання президента

Эксперты: Путин получит новые санкции

До списку компаній, проти яких Україна ввела санкції, потрапило підприємство Фірташа

Украина получит 500 миллионов долларов на закупку газа

Гройсман відзначив якісну роботу попереднього уряду

Гидрометцентр прогнозирует потепление уже 22 октября

Украина увеличила экспорт подсолнечного масла в Евросоюз

ВРУ просить Нідерланди сприяти ратифікації асоціації України та ЄС

ВРУ продовжила повноваження міжнародного слідства по МН17

Тымчук: Гиви идет против Захарченко

Росія та Україна мають і надалі розводити війська по всій лінії розмежування - Еро

Борис Джонсон выдвинул требование России

Политолог: поставки летального оружия Украине при Обаме невозможны

Корупція в космічній галузі завдала державі збитків на $1 мільярд - Тетерук

Сепаратисти не задоволені, що Ахметов не дає їм грати на Донбас-Арені

Нефть дорожает на фоне заявлений в ОПЕК

ЗС РФ отримали власну закриту мережу

Пионтковский: Путин потерпел три поражения

 Новости за день