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Корупція в космічній галузі завдала державі збитків на $1 мільярд - Тетерук

Корупція в космічній галузі завдала державі збитків на $1 мільярд - Тетерук
Народний депутата від парламентської фракції «Народний фронт», представник Верховної Ради України в Космічній агенції Тетерук Андрій заявляє, що космічна та військово-космічна галузі нашої держави буде сильно страждають від корумпованих чиновників. Про це сьогодні, 19-го жовтня, він повідомив під час свого виступу з парламентської трибуни, інформує replyua.net.

Як приклад він навів 14-ти річну роботу над проектом українського космічного комплексу «Циклон-4», над яким працювали висококваліфіковані спеціалісти, було вкладено багато сил, вкладено багато грошей (приблизно 4.6 мільярда гривень), а в результаті вся ця кропітка багаторічна роботи перетворилася в «гору паперів». «У нас є ступені «Антаресу», які страхуються на неіснуючі ракетні носії приблизно на 49 мільйонів гривень. І за це досі ніхто не поніс відповідальності. Ми маємо можливості виводити бюджетні гроші через приватний банк «Новий», і тут ніхто за це не відповідає», - зазначив він.

Водночас він зауважив, що Павлоградський хімічний завод, основна задача якого перероблювати та знищувати ядерні відходи, за останні 10 років виконав цю роботу менш ніж на половину. «Цей список можна ще довго продовжувати. Загалом в космічному секторі Україна зазнала збитків приблизно на 1 мільярд доларів США», - підкреслив Тетерук.

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