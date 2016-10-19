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Сепаратисти не задоволені, що Ахметов не дає їм грати на Донбас-Арені

Сепаратисти не задоволені, що Ахметов не дає їм грати на Донбас-Арені
Керівники футбольного клубу «Шахтар» заборонили командам так званого «футбольного союзу ДНР» виходити на поле стадіону Донбас-Арена. Про це каже колишній учасник клубу Шахтар, футболіст, нині керівник «футбольного союзу ДНР» Петров Ігор, інформує replyua.net.

«Донбас-Арена – це особиста власність футбольного клубу «Шахтар». Не зважаючи на те, що цього клубу наразі немає на території нашої республіки, вони продовжують доглядати за своїм стадіоном, і не дозволяють ним користуватися нашим спортсменам», - поскаржився Петров російському виданню «Известия».

Чиновник з «Донецької народної республіки» також зазначає, що так званий «клуб ДНР» зможе користуватися Донбас-Ареною лише у тому випадку, якщо світове співтовариство визнає «ДНР» повноправною республікою. «Ми намагалися поговорити з ними, домовитися. Але всі наші спроби марні. Хоча Донбас-Арена і знаходиться на території Донецька, проте ми ним користуватися не можемо. По факту, це не в наших правах», - каже сепаратист. «Ми не збираємося зазіхати на чужу приватну власність. Колись світ проснеться і визнає нас окремою вільною республікою, і саме тоді ми зможемо досить швидко виправити це питання», - переконаний Петров.

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