В ПХГ Украины уменьшаются запасы газа

Уровень заполняемости газовых хранилищ Украины не меняется и остается на уровне 47 процентов, однако запасы голубого топлива продолжают незначительно сокращаться, сообщает replyua.net со ссылкой на данные «Укртрансгаза». За сутки объемы топлива незначительно снизились, и сейчас общий объем газа в ПХГ достигает 14 миллиардов 728 миллионов кубометров.
Напомним, что 13 октября в «Нафтогазе» Украины проинформировали о том, что в стране начинается отопительный сезон, и он стартует с запасами топлива на уровне 14,7 миллиардов кубических метров. Также в компании подчеркнули, что после начала отопительного сезона объемы расти не будут – ожидается только сокращение запасов. В воскресенье.16 октября, в пресс-службе «Укртрансгаза» сообщили о том, что Украина прекращает закачку голубого топлива в связи с началом отопительного сезона.
В тот же день начался отбор газа изо всех хранилищ страны. Хранилища, находящиеся на территории Украины, без учета аннексированного Крыма, по состоянию на 16 октября были заполнены на 48 процентов. Ранее эксперты заявляли о том, что при морозной зиме этих запасов не хватит до конца отопительного сезона.
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