валюта
СпецтемаПорошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну

В ПХГ Украины уменьшаются запасы газа

В ПХГ Украины уменьшаются запасы газа
Уровень заполняемости газовых хранилищ Украины не меняется и остается на уровне 47 процентов, однако запасы голубого топлива продолжают незначительно сокращаться, сообщает replyua.net со ссылкой на данные «Укртрансгаза». За сутки объемы топлива незначительно снизились, и сейчас общий объем газа в ПХГ достигает 14 миллиардов 728 миллионов кубометров.

Напомним, что 13 октября в «Нафтогазе» Украины проинформировали о том, что в стране начинается отопительный сезон, и он стартует с запасами топлива на уровне 14,7 миллиардов кубических метров. Также в компании подчеркнули, что после начала отопительного сезона объемы расти не будут – ожидается только сокращение запасов. В воскресенье.16 октября, в пресс-службе «Укртрансгаза» сообщили о том, что Украина прекращает закачку голубого топлива в связи с началом отопительного сезона.

В тот же день начался отбор газа изо всех хранилищ страны. Хранилища, находящиеся на территории Украины, без учета аннексированного Крыма, по состоянию на 16 октября были заполнены на 48 процентов. Ранее эксперты заявляли о том, что при морозной зиме этих запасов не хватит до конца отопительного сезона.

Горячая тема: Портніков пояснив, чому Путін передумав і летить в Берлін
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Борис Джонсон выдвинул требование России

Политолог: поставки летального оружия Украине при Обаме невозможны

Корупція в космічній галузі завдала державі збитків на $1 мільярд - Тетерук

Сепаратисти не задоволені, що Ахметов не дає їм грати на Донбас-Арені

Нефть дорожает на фоне заявлений в ОПЕК

ЗС РФ отримали власну закриту мережу

Пионтковский: Путин потерпел три поражения

Сегодня пройдет последний тур дебатов Трампа и Клинтон

В ПХГ Украины уменьшаются запасы газа

В Украине создадут виртуальный музей Чернобыля

Как обезопасить себя от суррогатной водки – советы украинцам

Розенко анонсировал новые выплаты пострадавшим активистам Майдана

Киселев: отсветы памятника Грозному падут на величественную фигуру Путина

Эксперты назвали страны, где живут самые отзывчивые люди

Боровой: преступления будут продолжаться из-за нерешительности Запада

Синоптики: в среду начнется небольшое потепление

Бывшая жена Моторолы рассказала о его «военном» прошлом

Бюджетників окупованого Донецька зганяють «поминати» Моторолу

Захарова влаштувала істерику з приводу операції в Мосулі

Кібер-атака від США поставить Кремль на місце – журналіст

 Новости за день