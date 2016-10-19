В Украине создадут виртуальный музей Чернобыля

В ноябре этого года в зоне отчуждения компания из Польши Farm 51 откроет виртуальный музей, где можно будет совершить экскурсию по Припяти и Чернобылю. Как информирует replyua.net, об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по управлению Чернобыльской зоной.
Такое соглашение было подписано Виталием Петруком, председателем агентства, с творческой командой проекта. В сообщении говорится о том, что инициатива по созданию виртуального музея польской компанией была полностью поддержана, и уже в ноябре появится первый в мире виртуальный музей, и он будет находиться в зоне отчуждения. Любой человек сможет совершить виртуальную экскурсию по местам, которые находятся в Чернобыльской зоне. С помощью новейших технологий можно будет увидеть самые знаковые объекты Припяти - парк аттракционов, пустующие здания, Чернобыльскую АЭС.
Чтобы реализовать проект, потребуются стереоскоповые камеры, которые могут снимать в технологии 360 градусов. Также с помощью таких камер можно будет рассматривать объекты с любого ракурса. Презентация этого проекта недавно состоялась в Киеве.
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