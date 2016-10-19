Как обезопасить себя от суррогатной водки – советы украинцам

За последний месяц фальсифицированным алкоголем отравились больше ста человек, многих спасти не удалось, сообщает replyua.net. Специалисты Госпродпотребслужбы предостерегают украинцев от покупки алкоголя сомнительного качества и дают рекомендации, как можно отличить качественный алкоголь от суррогата.
В магазине качество водки определить невозможно, но, если ее цена меньше 55 гривен, то, скорее всего, это фальсификат, поскольку себестоимость 0,5 литров водки составляет примерно 30 гривен. Если вы все-таки купили бутылку спиртного, его можно проверить на качество в домашних условиях. Нужно на 15 минут положить бутылку в морозильную камеру – если в водке образуются кристаллы льда, значит, перед вами суррогатный продукт. Некачественная водка при встряхивании бутылки также «проявит» себя – появятся неоднородные пузыри.
Попробуйте поджечь водку – фальсифицированный продукт будет вонять резиной или ацетоном, а настоящая водка будет гореть голубым пламенем. Также эксперты уверяют – суррогатный продукт никогда не будут продавать в крупных магазинах, и владельцы таких торговых сетей всегда сотрудничают только с известными производителями.
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