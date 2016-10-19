Розенко анонсировал новые выплаты пострадавшим активистам Майдана

На своей странице в Фейсбуке Павел Розенко сообщил о том, что все пострадавшие во время Майдана активисты получат от государства единовременную помощь в размере 14,5 тысяч гривен.
По информации replyua.net, вице-премьер-министр Украины отметил, что накануне прошло заседание правительственного комитета, занимающегося вопросами гуманитарного развития и социальной политики, и во время этого заседания был одобрен проект распоряжения Кабмина о выделении единовременной финансовой помощи гражданам, которые принимали активное участие в событиях на Майдане. Розенко подчеркнул, что выплаты в размере 14 500 гривен получат лица, которые документально зафиксировали побои, телесные повреждения, а также истязания после участия в массовых акциях, проходивших в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года.
На проект, предусматривающий выплату разовых пособий, правительство собирается выделить из резервного фонда бюджета сумму в 7 миллионов 322 тысячи гривен. Единовременную помощь смогут получить 505 человек, подчеркнул Розенко.
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