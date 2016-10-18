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СпецтемаПорошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну

Олещук: добровольцы на Донбассе уже не нужны

Олещук: добровольцы на Донбассе уже не нужны
Моторола давно перестал быть «ополченцем», и последнее время ассоциировался с «пропагандистским персонажем», которому удалось отжать все, что только можно. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Петр Олещук. По словам политолога, автомойщик из Ростова приехал на Донбасс в самое подходящее время и успел отжать красивую жизнь.

«Моторола получил все – деньги, молодую жену, квартиру, и он является идеалом для российского быдла», которое только и мечтает, чтобы отжимать, а не работать. Ликвидация этого «ополченца» означает, что на Донбассе такие больше не нужны», пишет Олещук. Политолог уверен, что там собираются урегулировать ситуацию «политическим путем» и начинают устранять ненужных, или же готовятся к большой войне, в которой ополченцы тоже будут только мешать.

Олещук напомнил, какой была логика новостей после убийства – «ДНР» начинает обстрелы на мариупольском направлении, потом кураторы ФСБ понимают, что при этом раскладе невозможно доказать срыв Минских соглашений Киевом, поэтому решают убрать Моторолу, чтобы появился повод для возобновления военных действий.

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