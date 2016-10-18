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Кива прокомментировал заявление Гиви о «мести»

Кива прокомментировал заявление Гиви о «мести»
Илья Кива очень эмоционально отреагировал на заявление боевика Михаила Толстых о том, что он готов мстить за Моторолу. Как информирует replyua.net, на своей странице в Фейсбуке Кива написал, что остановит боевиков, если они решатся идти в наступление на украинские города.

«Гиви хочет дойти до самого Киева? Да мы от тебя, с..а, в каждом городе до Киева куски оставлять будем. И помни, что каждая грязь, которая возомнила себя «ополченцем», будет уничтожена, взорвана и порезана, как свинья. И это будет продолжаться до тех пор, пока последний из вас не будет лежать в земле, а на годовщину мы вас откопаем и снова будем резать и взрывать, пока станет нечего доставать», пишет Кива.

Также он отметил, что ни на какую амнистию боевики рассчитывать не должны. Напомним, что ранее Гиви заявил о том, что неважно, кто убил Моторолу, и за его смерть будет расплачиваться вся Украина. Боевик отметил, что «за смерть друга ответит весь украинский народ». Моторолу, или Арсения Павлова, убили 16 октября – неизвестные взорвали лифт в доме в центре Донецка, где он жил с женой и детьми.

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