Відбулася чергова відеозустріч ТКГ. Обговорювали питання Дебальцевого

Під час Інтернет-конференції тристоронньої контактної групи гостро постало питання невиконання в повному обсязі бойовиками рамкової домовленості від 21-го вересня про розведення сил та засобів. Про це сьогодні, 18-го жовтня, після завершення Skype-конференції тристоронньої контактгрупи на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає replyua.net.
В той самий час українська сторона наполягла на цілодобовому спостереженню спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в трьох зазначених угодою зонах. Оліфер зауважила, що виконання без пекових питань є ключовою вимогою у виконанні всього списку Мінських домовленостей. «Мова йде про безкомпромісне цілковите дотримання режиму припинення вогню, повне виведення іноземних військ та встановлення контролю на східному кордоні України, безперешкодний доступ до нього представників СММ ОБСЄ. Ми хочемо про це ще раз наголосити перед завтрашньою зустріччю лідерів «нормандської четвірки» у Берліні», - зазначила вона. Оліфер зауважила, що українська сторона особливу увагу приділила положенню Меморандуму від 19-го вересня 2014 року, який також передбачає контроль України над Дебальцевим.
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