валюта
СпецтемаПорошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну

Відбулася чергова відеозустріч ТКГ. Обговорювали питання Дебальцевого

Відбулася чергова відеозустріч ТКГ. Обговорювали питання Дебальцевого
Під час Інтернет-конференції тристоронньої контактної групи гостро постало питання невиконання в повному обсязі бойовиками рамкової домовленості від 21-го вересня про розведення сил та засобів. Про це сьогодні, 18-го жовтня, після завершення Skype-конференції тристоронньої контактгрупи на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає replyua.net.

В той самий час українська сторона наполягла на цілодобовому спостереженню спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в трьох зазначених угодою зонах. Оліфер зауважила, що виконання без пекових питань є ключовою вимогою у виконанні всього списку Мінських домовленостей. «Мова йде про безкомпромісне цілковите дотримання режиму припинення вогню, повне виведення іноземних військ та встановлення контролю на східному кордоні України, безперешкодний доступ до нього представників СММ ОБСЄ. Ми хочемо про це ще раз наголосити перед завтрашньою зустріччю лідерів «нормандської четвірки» у Берліні», - зазначила вона. Оліфер зауважила, що українська сторона особливу увагу приділила положенню Меморандуму від 19-го вересня 2014 року, який також передбачає контроль України над Дебальцевим.

Горячая тема: Савченко заявила, что готова поехать отдохнуть в России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Захарченко знову марить: заявив про готовність бойовиків взяти штурмом Київ

Олещук: добровольцы на Донбассе уже не нужны

Тарас Березовець: Зустріч «нормандської четвірки» в Берліні може стати останньою

Навіть російські журналісти ловлять Путіна на брехні

Кива прокомментировал заявление Гиви о «мести»

Президент ПАРЄ написав зворушливого листа до РФ

Відбулася чергова відеозустріч ТКГ. Обговорювали питання Дебальцевого

Российские СМИ подставили Элину Свитолину

Меркель рішуче налаштована обговорити з Путіним ситуацію в Сирії

Фінансовий комітет радить президенту України звільнити Гонтареву

На аэродроме под Харьковом страшная находка

У НАБУ розповіли про причини, які затягують екстрадицію Онищенка

Фесенко: на встречу в «нормандском формате» надежд никто не возлагает

Список санкцій України проти РФ поповнили такі компанії як "КамАЗ"

В Украине появится хранилище для ядерного топлива

Синоптики: к концу недели в Украину придет теплый циклон

Украинцы собрали для армии 160 миллионов гривен

Левочкин: в безвизе с ЕС заинтересованы только 4 процента украинцев

Українці, які не отримують субсидію, матимуть змогу платити в розстрочку - Гройсман

"Смертельний" спирт привезли з Росії - Троян

 Новости за день