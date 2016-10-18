Фінансовий комітет радить президенту України звільнити Гонтареву

Парламентський комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності вважає необхідним президенту України Петру Порошенко зареєструвати у Верховній Раді проект постанови щодо звільнення глави Національного банку Валерії Гонтаревої. Про це повідомив член прес-центру голови комітету, народний депутат від фракції «Радикальна партія» Рибалка Сергій, пише «УН», передає replyua.net.
«Була рекомендація президенту України ініціювати звільнення керівника Нацбанку Валерії Гонтаревої», - зазначив він. Як повідомлялося раніше, народний депутат Тарута Сергій перед цим повідомляв, що група депутатів хоче зареєструвати постанову про зняття з посади керівника Національного банку Валерію Гонтареву та створити комісію, яка займеться розслідуванням діяльності НБУ.
У жовтні перед початком зустрічі представників країн, які входять до Міжнародного валютного фонду та Світового банку, Тарута роздавав збірники під назвою «Гонтарева. Загроза економічній безпеці України». У примірниках вказувалося, що діючий керівник НБУ займається корупційною діяльністю, сприяла погіршенню роботи та функціонуванню банківської системи в Україні та створила загрозу економічній безпеці країни.
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