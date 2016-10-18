У НАБУ розповіли про причини, які затягують екстрадицію Онищенка

Екстрадиція депутата-втікача Олександра Онищенка, який за офіційною інформацією наразі знаходиться в Лондоні, на сьогоднішній день неможлива, оскільки його досі не оголосили в міжнародний розшук. Про це сьогодні, 18-го жовтня, повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України, передає replyua.net.
В бюро зазначили, що для початку процедури екстрадиції, відповідно до законів, особи, яка перебуває на території іншої країни, має бути судове рішення щодо утримування підозрюваного під вартою. «Відповідне рішення судді можуть прийняти тоді, коли підозрюваний знаходиться на засіданні суду. А у випадку горе-народного депутата, якого наразі немає в Україні, така процедура неможлива», - зауважили в антикорупційному бюро.
У повідомленні зазначається, що для таких випадків існує міжнародний розшук, і коли Онищенка оголосять саме в такий розшук, тоді влада країни, я якій він знаходиться, зможе його затримати та обрати запобіжний захід, а також після оголошення в міжнародний розшук можна починати процедуру екстрадиції. «Ще 10-го серпня НАБУ надало всі необхідні для цього документи Українському бюро Інтерполу. Також були надані всі необхідні пояснення про те, що Онищенко не став жертвою політичного переслідування», - нагадали в НАБУ.
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