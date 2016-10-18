валюта
СпецтемаЦаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал

У НАБУ розповіли про причини, які затягують екстрадицію Онищенка

У НАБУ розповіли про причини, які затягують екстрадицію Онищенка
Екстрадиція депутата-втікача Олександра Онищенка, який за офіційною інформацією наразі знаходиться в Лондоні, на сьогоднішній день неможлива, оскільки його досі не оголосили в міжнародний розшук. Про це сьогодні, 18-го жовтня, повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України, передає replyua.net.

В бюро зазначили, що для початку процедури екстрадиції, відповідно до законів, особи, яка перебуває на території іншої країни, має бути судове рішення щодо утримування підозрюваного під вартою. «Відповідне рішення судді можуть прийняти тоді, коли підозрюваний знаходиться на засіданні суду. А у випадку горе-народного депутата, якого наразі немає в Україні, така процедура неможлива», - зауважили в антикорупційному бюро.

У повідомленні зазначається, що для таких випадків існує міжнародний розшук, і коли Онищенка оголосять саме в такий розшук, тоді влада країни, я якій він знаходиться, зможе його затримати та обрати запобіжний захід, а також після оголошення в міжнародний розшук можна починати процедуру екстрадиції. «Ще 10-го серпня НАБУ надало всі необхідні для цього документи Українському бюро Інтерполу. Також були надані всі необхідні пояснення про те, що Онищенко не став жертвою політичного переслідування», - нагадали в НАБУ.

Горячая тема: Савченко заявила, что готова поехать отдохнуть в России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Фесенко: на встречу в «нормандском формате» надежд никто не возлагает

Список санкцій України проти РФ поповнили такі компанії як "КамАЗ"

В Украине появится хранилище для ядерного топлива

Синоптики: к концу недели в Украину придет теплый циклон

Украинцы собрали для армии 160 миллионов гривен

Левочкин: в безвизе с ЕС заинтересованы только 4 процента украинцев

Українці, які не отримують субсидію, матимуть змогу платити в розстрочку - Гройсман

"Смертельний" спирт привезли з Росії - Троян

Еще одно массовое отравление суррогатной водкой в Харькове

Портінков пояснив, чому Путін передумав і летить в Берлін

Украинский агрохолдинг продолжает наращивать экспорт курятины

Адвокати Сущенка готуються звернутися до Європейського суду

Аркадий Бабченко: За что умер товарищ телефон?

Назван самый талантливый украинский футболист среди молодежи

Троян каже, що справа вбивства Шеремета не стоїть на місці

Порошенко підписав указ про застосування санкцій проти російських платіжних систем

У Савченко своя версия убийства Моторолы

Надії залишилось небагато - Порошенко про зустріч у Берліні

ЗМІ: В російському банку «Пересвет», який належить РПЦ, обмежили видачу вкладів

Киселев: наказание последует очень скоро

 Новости за день