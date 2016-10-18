Список санкцій України проти РФ поповнили такі компанії як "КамАЗ"

До списку санкцій України проти агресора вперше потрапили офшорні компанії. Відповідний список оприлюднено на офіційному веб-сайті президента України, передає replyua.net.
Загалом, згідно з повідомленням на сайті глави держави, до «чорного списку» потрапили ще 167 компаній. Зокрема під санкції з боку України потрапили такі компанії як: «Гордон Солюшн ЛТД», «Judson Trading Limited», «Паверфул Чойс Тех ЛТД», «Рок Ренч Пропертіз C.A.», а також «Global Games Ltd» та «Новастар Груп ЛТД», які зареєстровані в Белізі.
Водночас під українські санкції потрапили такі російські компанії як «Уральський шинний завод», «Конструкторське бюро "Панорама», «КамАЗ», «Ростех», «Рособоронекспорт», та ще цілий ряд вугільних, нафтовидобувних та нафтопереробних компаній Російської Федерації. Також до списків потрапили і деякі компанії, які мають кримську реєстрацію та також порушують цілісність і незалежність України. Зокрема це ТОВ «Донсеввугілля», зареєстроване у Севастополі, ТОВ «Прохада», компанія «Кримські генеруючі системи», «ГЕН Інвест» та «Братство Новоросії». Як зазначалося, під санкції потрапило ще понад 680 осіб, серед яких і батько зятя президента РФ Володимира Путіна Микола Шамалов, який заснував ВАТ АБ «Росія».
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