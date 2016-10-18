валюта
СпецтемаЦаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал

Список санкцій України проти РФ поповнили такі компанії як "КамАЗ"

Список санкцій України проти РФ поповнили такі компанії як "КамАЗ"
До списку санкцій України проти агресора вперше потрапили офшорні компанії. Відповідний список оприлюднено на офіційному веб-сайті президента України, передає replyua.net.

Загалом, згідно з повідомленням на сайті глави держави, до «чорного списку» потрапили ще 167 компаній. Зокрема під санкції з боку України потрапили такі компанії як: «Гордон Солюшн ЛТД», «Judson Trading Limited», «Паверфул Чойс Тех ЛТД», «Рок Ренч Пропертіз C.A.», а також «Global Games Ltd» та «Новастар Груп ЛТД», які зареєстровані в Белізі.

Водночас під українські санкції потрапили такі російські компанії як «Уральський шинний завод», «Конструкторське бюро "Панорама», «КамАЗ», «Ростех», «Рособоронекспорт», та ще цілий ряд вугільних, нафтовидобувних та нафтопереробних компаній Російської Федерації. Також до списків потрапили і деякі компанії, які мають кримську реєстрацію та також порушують цілісність і незалежність України. Зокрема це ТОВ «Донсеввугілля», зареєстроване у Севастополі, ТОВ «Прохада», компанія «Кримські генеруючі системи», «ГЕН Інвест» та «Братство Новоросії». Як зазначалося, під санкції потрапило ще понад 680 осіб, серед яких і батько зятя президента РФ Володимира Путіна Микола Шамалов, який заснував ВАТ АБ «Росія».

Горячая тема: Савченко заявила, что готова поехать отдохнуть в России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Фесенко: на встречу в «нормандском формате» надежд никто не возлагает

Список санкцій України проти РФ поповнили такі компанії як "КамАЗ"

В Украине появится хранилище для ядерного топлива

Синоптики: к концу недели в Украину придет теплый циклон

Украинцы собрали для армии 160 миллионов гривен

Левочкин: в безвизе с ЕС заинтересованы только 4 процента украинцев

Українці, які не отримують субсидію, матимуть змогу платити в розстрочку - Гройсман

"Смертельний" спирт привезли з Росії - Троян

Еще одно массовое отравление суррогатной водкой в Харькове

Портінков пояснив, чому Путін передумав і летить в Берлін

Украинский агрохолдинг продолжает наращивать экспорт курятины

Адвокати Сущенка готуються звернутися до Європейського суду

Аркадий Бабченко: За что умер товарищ телефон?

Назван самый талантливый украинский футболист среди молодежи

Троян каже, що справа вбивства Шеремета не стоїть на місці

Порошенко підписав указ про застосування санкцій проти російських платіжних систем

У Савченко своя версия убийства Моторолы

Надії залишилось небагато - Порошенко про зустріч у Берліні

ЗМІ: В російському банку «Пересвет», який належить РПЦ, обмежили видачу вкладів

Киселев: наказание последует очень скоро

 Новости за день