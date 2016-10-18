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В Украине появится хранилище для ядерного топлива

В Украине появится хранилище для ядерного топлива
В пресс-службе правительства Украины сегодня сообщили о том, что Кабинет министров распорядился выделить участки под строительство Централизованного хранилища «отходов» ядерного топлива, сообщает replyua.net.

В пресс-службе подчеркнули, что в марте следующего года планируется приступить к активной фазе строительных работ на выделенном участке. Кроме того, стало известно и о том, что к концу 2018 года будет произведена загрузка первых партий отработанного ядерного топлива. Напомним, что Украина не имеет ни одного хранилища для отходов ядерного топлива, из-за чего ежегодно теряет двести миллионов долларов – эти средства идут на оплату услуг по вывозу из Украины и дальнейшей переработке ядерного топлива.

Причем, отработанное топливо Украина отправляет в соседнюю Россию. Контракт на возведение хранилища «Энергоатом» подписал еще двенадцать лет назад, однако проект пришлось заморозить по нескольким причинам, в том числе и по политическим. Два года назад работа по проекту была возобновлена. Под строительство выделили участок площадью 45 гектаров под Киевом, в зоне отчуждения.

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