Українці, які не отримують субсидію, матимуть змогу платити в розстрочку - Гройсман

Уряд збирається запропонувати громадянам, які не підлягають отриманню субсидій від держави, скористатися 12-ти місячною розстрочкою для виплати за комунальні послуги. Про це сьогодні, 18-го жовтня, під час зустрічі членами профспілок заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує replyua.net.
«У нас вже була плідна бесіда з народними депутатами та вирішили, що ми запровадимо розстрочку на 12 місяців для погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги для тих людей, які не хочуть або не можуть отримувати державну субсидію», - каже Гройсман. Він наголосив, що це право буде доступне для людей, які не мають права отримувати субсидію та для тих, хто не хоче її отримувати.
«Ми розробили два основних напрямки, якими можна скористуватися: ми маємо субсидії, які отримують люди певної версти населення, які не потрібно повертати, оскільки це допомога, і є інший варіант, який у разі того, якщо ви субсидію не отримуєте за різними причинами, ви маєте нагоду споживати комунальні послуги зараз, а розплачуватись за них а протязі року кожного місяця. А це означає, що навантаження на сімейний місячний бюджет буде значно меншим і жити буде легше», - каже прем’єр. Але він так і не уточнив, як саме стане легше, оскільки гроші доведеться повертати так чи інакше.
Горячая тема: Савченко заявила, что готова поехать отдохнуть в России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter