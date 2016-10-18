валюта
СпецтемаЦаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал

Українці, які не отримують субсидію, матимуть змогу платити в розстрочку - Гройсман

Українці, які не отримують субсидію, матимуть змогу платити в розстрочку - Гройсман
Уряд збирається запропонувати громадянам, які не підлягають отриманню субсидій від держави, скористатися 12-ти місячною розстрочкою для виплати за комунальні послуги. Про це сьогодні, 18-го жовтня, під час зустрічі членами профспілок заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує replyua.net.

«У нас вже була плідна бесіда з народними депутатами та вирішили, що ми запровадимо розстрочку на 12 місяців для погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги для тих людей, які не хочуть або не можуть отримувати державну субсидію», - каже Гройсман. Він наголосив, що це право буде доступне для людей, які не мають права отримувати субсидію та для тих, хто не хоче її отримувати.

«Ми розробили два основних напрямки, якими можна скористуватися: ми маємо субсидії, які отримують люди певної версти населення, які не потрібно повертати, оскільки це допомога, і є інший варіант, який у разі того, якщо ви субсидію не отримуєте за різними причинами, ви маєте нагоду споживати комунальні послуги зараз, а розплачуватись за них а протязі року кожного місяця. А це означає, що навантаження на сімейний місячний бюджет буде значно меншим і жити буде легше», - каже прем’єр. Але він так і не уточнив, як саме стане легше, оскільки гроші доведеться повертати так чи інакше.

Горячая тема: Савченко заявила, что готова поехать отдохнуть в России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Фесенко: на встречу в «нормандском формате» надежд никто не возлагает

Список санкцій України проти РФ поповнили такі компанії як "КамАЗ"

В Украине появится хранилище для ядерного топлива

Синоптики: к концу недели в Украину придет теплый циклон

Украинцы собрали для армии 160 миллионов гривен

Левочкин: в безвизе с ЕС заинтересованы только 4 процента украинцев

Українці, які не отримують субсидію, матимуть змогу платити в розстрочку - Гройсман

"Смертельний" спирт привезли з Росії - Троян

Еще одно массовое отравление суррогатной водкой в Харькове

Портінков пояснив, чому Путін передумав і летить в Берлін

Украинский агрохолдинг продолжает наращивать экспорт курятины

Адвокати Сущенка готуються звернутися до Європейського суду

Аркадий Бабченко: За что умер товарищ телефон?

Назван самый талантливый украинский футболист среди молодежи

Троян каже, що справа вбивства Шеремета не стоїть на місці

Порошенко підписав указ про застосування санкцій проти російських платіжних систем

У Савченко своя версия убийства Моторолы

Надії залишилось небагато - Порошенко про зустріч у Берліні

ЗМІ: В російському банку «Пересвет», який належить РПЦ, обмежили видачу вкладів

Киселев: наказание последует очень скоро

 Новости за день