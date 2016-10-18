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"Смертельний" спирт привезли з Росії - Троян

"Смертельний" спирт привезли з Росії - Троян
Спирт, на якому готувалися сурогатні алкогольні напої, що призвели до отруєння та смертей десятків українців, було ввезено з Російської Федерації. Про це під час розмови з кореспондентом «Укрінформу» розповів головний заступник керівника Національної поліції Вадим Троян, передає replyua.net.

«Наразі ми маємо затриманих п’ятьох основних учасників. Схема класична: одна особа привозить до України через Сєверодонецьк понад 5 тисяч літрів метилового неочищеного російського спирту. Пізніше вже на його основі виготовили коньяк та горілку, яку збували в декількох населених пунктах, в результаті чого отруїлося декілька сотень людей. Чиїсь весілля перетворилися з радості в трагедію. Насправді це дуже страшна історія», - зазначив він.

Троян також зауважив, що всі учасники схеми усвідомлювали наслідки та знали, який товар вони везуть. «Просто так думав, що якщо добре профільтрувати через марлю та нормально водою розвести, то все буде гаразд. Через дурість однієї людини загинуло декілька десятків, якщо не сотень людей. Він ще каже, «Ну а що? Так багато хто робив, і вдавалося, а чого мені не можна?». Цей чоловік ще й користувався послугами «Нової пошти», мовляв, «таким чином нами було врятовано одне весілля на Житомирщині. Замовили 100 літрів у мене», - процитував Троян злочинців.

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