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Украинский агрохолдинг продолжает наращивать экспорт курятины

Украинский агрохолдинг продолжает наращивать экспорт курятины
С июля по сентябрь текущего года агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» экспортировал более 166 тысяч тонн курятины, и это на 11 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в докладе компании, представленном на лондонской бирже.

Кроме того, за первые девять месяцев этого года рост продаж агрохолдинга достиг шести процентов – продажи возросли до 433 тысяч тонн. В документе говорится о том, что увеличения экспорта удалось достичь за счет запуска новых производств на Мироновской птицефабрике, а также на птицефабрике Орель-Лидер. Сейчас эти предприятия работают пока в тестовом режиме, однако в третьем квартале объемы производства курятины увеличились сразу на пять процентов, а за весь период с начала года – на восемь процентов.

На «Мироновском хлебопродукте» также подчеркнули, что рост продаж курятины обеспечил выход на новые рынки. Во втором квартале объемы экспорта превысили 58 тысяч тонн, и это на 70 процентов больше, чем в третьем квартале прошлого года. Растут объемы экспорта в Африку и страны Ближнего Востока.

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