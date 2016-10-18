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Троян каже, що справа вбивства Шеремета не стоїть на місці

Троян каже, що справа вбивства Шеремета не стоїть на місці
Головний заступник керівника Національної поліції Троян Вадим запевняю, що у розслідуванні справи вбивства відомого українського кореспондента Павла Шеремета на сьогоднішній день вже є деякі результати. Про це сьогодні, 18-го жовтня, він розповів під час розмови з журналістом «Укрінформу», передає replyua.net.

В той самий час Троян в черговий раз відмовився розповідати про деталі справи, зазначаючи, що це таємниця слідства, і якщо він її озвучить, що це може серйозно нашкодити слідству. «Вся суть у тому, що ми працюємо не лише над одним тим днем, ми опрацьовуємо значно більший період час, і на сьогоднішній день у нас з’явилися не аби яку інформація. Якщо вийде так, що ми усвідомимо, що рухаємося не в тому напрямку, ми про це обов’язково повідомимо», - розповів представник поліції.

Троян зауважив, що над даною справою одночасно працює чотири групи спеціалістів. «Наразі є одна основна група, яка володіє всією інформацією, і три додаткових, які працюють лише у вузькому спектрі дій. Одна група займається вибуховою частиною, друга досліджує відеодані, третя опитує свідків, а четверта як раз займається розробками. Головна група опитує очевидців», - уточнив він.

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