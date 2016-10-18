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Порошенко підписав указ про застосування санкцій проти російських платіжних систем

Порошенко підписав указ про застосування санкцій проти російських платіжних систем
Україна продовжила і розширила дію санкцій щодо РФ, обмеживши також діяльність на її території російських платіжних систем, інформує replyua.net.

Відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко. Документ опублікований на президентському сайті. У список компаній, чия діяльність на території України обмежена, включені платіжні системи «Золота корона», «Колібрі», «Міжнародні грошові перекази Лідер», «Юністрім», Anelik та Blizko. Платіжною системою «Колібрі» управляє Сбербанк Росії, а системою Blizko - «Зв'язок-Банк».

Всього в двох додатках до указу Порошенко згадано в цілому 271 юридичну особу. У списках в числі інших присутні як великі російські компанії – наприклад, «Аерофлот» і «Алмаз-Антей», так і повстанські батальйони «Смерть» та «Оплот», а також бригада «Привид».

Україна також продовжила і розширила дію санкцій щодо фізичних осіб. У двох додатках до указу згадуються 682 людини, в тому числі, громадяни Росії, що займають державні посади в Криму, а також російські військові, які, за версією української сторони, брали участь в бойових діях в Донбасі. Рішення про введення санкцій було прийнято 16 вересня 2016 року Радою національної безпеки України. Санкції вводяться терміном на рік.

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