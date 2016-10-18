У Савченко своя версия убийства Моторолы

За убийством Арсения Павлова, Моторолы, могут стоять местные боевики или Россия, однако смерти боевика не нужно уделять так много внимания.
Как информирует replyua.net, об этом в эфире 112 Украина заявила Надежда Савченко. По словам нардепа от Батькивщины, в таком хаосе сложно понять, кто причастен к убийству Моторолы. «Власть, которая приходит незаконными путями, всегда будет весьма хрупкой, и, чтобы контролировать ее действия, в этот процесс может вмешаться и Россия, которая потом устранит ненужных ей боевиков. Однако за убийством Моторолы могут стоят и другие люди, к примеру, внутренние конкуренты», заявила Савченко. Нардеп подчеркнула, что там может быть все, что угодно, однако зацикливаться на уничтожении одного боевика не стоит.
«Нельзя придавать так много внимания смерти этого человека – если вы это делаете, тогда говорите и о смерти других людей. Мы еще очень долго не будем знать всей правды, и я бы такое вообще не стала комментировать. Лучше уделите внимание пленным, которые сейчас на Донбассе, или военнослужащим», отметила нардеп.
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